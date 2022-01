Ofensiva nacional de Donald Trump por sus precandidatos

DeWine ha forjado una carrera larga y condecorada en Ohio, coronada por su cargo de gobernador, pero las relaciones con su propio partido cambiante han sido a veces desafiantes.

Mientras tanto, Renacci ha moldeado su campaña a la imagen de Trump, aunque hasta ahora carece del respaldo explícito de Trump.

Las primarias republicanas podrían mostrar hasta qué punto el 'trumpismo', incluso sin la participación directa del exPresidente, puede desafiar a un gobernador conservador más tradicional que chocó con las partes más estridentes de la base republicana durante la pandemia.

Renacci está siguiendo un camino trillado de aspirantes republicanos que intentan llamar la atención del exPresidente, prodigando elogios a Trump y rodeándose de empleados en la órbita de Trump. El compañero de fórmula de Renacci, Joe Knopp, incluso firmó un correo electrónico reciente para recaudar fondos sorteando una copia autografiada de una película en la que trabajó llamada "El Trump que conozco".

Brad Parscale, exgerente de campaña de Trump, está asesorando el intento de Renacci de destronar a DeWine. Parscale compartió con Politico un memorando sobre una encuesta realizada por Fabrizio Lee, el encuestador de Trump desde hace mucho tiempo, quien argumentó que Renacci se encuentra en una posición sólida en su desafío: 46% de apoyo contra 38% de DeWine en el caso de un enfrentamiento cara a cara entre los votantes de las primarias republicanas.

El memorando, que estaba dirigido a los "patrocinadores de Renacci", no compartió el cuestionario completo de la encuesta, ni mencionó al 3er. candidato primario republicano: el agricultor Joe Blystone.

La encuesta, según la campaña, muestra que la gran mayoría de los probables votantes de Renacci apoyan a Trump y creen que al exPresidente le 'robaron' las elecciones de 2020.

“Es asombroso cuántas personas, cuántos republicanos, en Ohio, creen que le robaron las elecciones”, dijo Renacci a Politico.

Money, money

Los de Renacci tratan de crear una grieta entre Trump y DeWine. “Jim Renacci es el único candidato de Trump”, dijo Parscale. “Y está claro a partir de los datos que Mike DeWine es el candidato anti-Trump”.

Trump ya ha lanzado aluviones contra otros gobernadores republicanos tales como Brian Kemp, de Georgia; y Doug Ducey de Arizona.

Todavía se mantiene en silencio con DeWine, quien tiene un historial conservador muy destacado. Brenton Temple, su director de campaña de DeWine, luego de anunciar que Intel construirá una enorme fábrica en Ohio:

No solo anunció recientemente el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia de Ohio, sino que también redujo los impuestos personales en US$ 2.200 millones y firmó la legislación más Pro-Vida y más Pro-2A (Segunda Enmienda, a favor de la tenencia de armas) que Ohio haya visto. No solo anunció recientemente el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia de Ohio, sino que también redujo los impuestos personales en US$ 2.200 millones y firmó la legislación más Pro-Vida y más Pro-2A (Segunda Enmienda, a favor de la tenencia de armas) que Ohio haya visto.

La próxima gran fecha en el calendario de las primarias es el 31/01, cuando los candidatos deben presentar sus informes anuales de recaudación de fondos de 2021. Ni DeWine ni Renacci han anunciado cifras de recaudación de fondos todavía, aunque el retador anunció a mediados de enero que donó US$ 4 millones adicionales de su propio dinero a la campaña.

Durante su candidatura al Senado de 2018, Renacci aportó más de US$ 8 millones a su oferta fallida (finalmente recuperó alrededor de US$ 4 millones, quizás los que acaba de reinvertir).

La Asociación de Gobernadores Republicanos “apoya a sus titulares”, dijo el portavoz Chris Gustafson sobre la carrera de Ohio, y se negó a hacer más comentarios.