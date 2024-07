Yanina Latorre confesó que le gusta un reconocido periodista: "Es el amor de mi vida"

La insólita cábala de Yanina Latorre y Rodrigo De Paul

Hace algunos días, luego de que la Selección Argentina ganara la Copa América, Yanina Latorre reveló que tiene una cábala para antes de cada partido.

La mujer contó en diálogo con Luis Majul por El Observador que suele enviarle un particular mensaje por WhatsApp a Rodrigo De Paul.

Fue en un momento entre la conversación entre ambos que la mujer leyó el comentario de un oyente que criticaba el juego del volante que actualmente se desempeña en el Atlético Madrid. "De Paul jugó muy bien para mí. La rompió. ¿Chicos por qué son así?", manifestó.

Asimismo, posteriormente señaló que "la gente a veces confunde la vida privada del jugador". Y fue en ese entonces que reveló: "¿Sabías que es mi cábala, no? Yo tres horas antes del partido le digo 'te amo' a De Paul". Sin embargo, de inmediato reconoció: "Él no me contesta".

