Video viral: Susana Giménez fue sorprendida por Antonio Laje

“Yo llegué y no lo reconocí! Vi un piloto, precioso y me dicen, ¿sabés quién es? Laje, me dicen”, comentó Susana Giménez ante la cara risueña del periodista.

“¡Laje, es flaquísimo!”, acotó, sin poder evitar decir una de sus frases más reconocidas. Y continuó explicando los hechos: “Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”.

Antonio Laje, muy entretenido y siempre mirando a cámara, le informó a la conductora que iba a llevarla y que era un placer para él.

A modo de cierre del video, Susana Giménez contestó:

“Para mí también, “Lajito” amoroso. Bon voyage”.

“Qué sorpresa!!! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿¿¿saben quien era el piloto???” escribió junto al video que subió a sus redes sociales, que ya cuenta con más de 600 mil reproducciones.

¿Qué es de la vida de Susana Giménez?

El 2021 fue un año complejo para Susana Giménez ya que estuvo internada con un cuadro muy severo de covid-19. Ella misma confesó que pensaba que iba a morir pero, por suerte, logró recuperarse.

En cuanto a su futuro, aunque sigue algo conmovida por el gran susto, está más que dispuesta a volver al ruedo y aseguró que regresará a la pantalla de Telefe en el 2022.

Durante una conversación con sus fans en la puerta de su casa, la diva expresó:

Estoy perfecta. Gracias por rezar por mí. Hace un año y medio que no me veían por acá. Sé que le escribieron a mi hija Mecha. De los cachorros que tuvo mi perra Rita me quedé con dos, un macho y una hembra. El año que viene, si Dios quiere, vuelvo a la TV. No sé que voy a hacer, me parece que un juego americano. Ojalá que los dejen entrar al estudio