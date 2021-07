Prince lo predijo: Un álbum inédito digno de George Orwell

Prince.jpeg

Junto a la atesorada recopilación sólo había instrucciones sobre cómo conservarla adecuadamente. Nada decía sobre su forma de edición, lanzamiento o el porqué no había sido publicada en su momento.

Sólo hay dos cosas que están más que claras: es uno de sus mejores trabajos conocidos y, para lograrlo, convocó a la baterista Chris Coleman, el bajista Tal Wilkenfelden, el tecladista Morris Hayes y las coristas Shelby J., Liv Warfield y Elisa Fiorillo.

“Welcome 2 America”

"Bienvenidos a América, donde podés fracasar en tu trabajo, que te despidan, te vuelvan a contratar, y conseguir una propina de 7 mil millones de dólares / Vení, sentate y llenate los bolsillos / Medios masivos, sobrecarga de información: Bienvenidos a América", así abre Prince su obra póstuma. "Bienvenidos a América, donde podés fracasar en tu trabajo, que te despidan, te vuelvan a contratar, y conseguir una propina de 7 mil millones de dólares / Vení, sentate y llenate los bolsillos / Medios masivos, sobrecarga de información: Bienvenidos a América", así abre Prince su obra póstuma.

Prince - Welcome 2 America

Estos versos que pegan como una trompada llegan al oído envueltos con un ritmo sedoso y suave que para nada transmite lo mismo que la lírica. Técnica tan repetida ( y amada) de la discografía de Prince.

Pop que termina siendo rock, un funk que salta al gospel y se transforma en jazz siempre con la presencia de voces melodiosas que armonizan a la perfección. Así el álbum de Prince transporta al oyente en un viaje de ritmos y emociones.

Prince predijo el futuro

Ya se dejó bien en claro que Prince hable de cuestiones complejas que muchos atribuyen a la actualidad. El bombardeo de malas noticias que terminan alienando a las personas, el racismo interminable norteamericano y la violencia que no tiene fin son solo algunos de ellos.

Pero son temáticas de siempre sólo que hoy resuenan fuerte en medio de un escenario social y político que cada vez se ve más complejo. La realidad orwelliana que representó Prince en su disco diez años atrás no hizo más que aumentar terriblemente y el álbum se dio a conocer en el momento justo.

Prince Performs “Purple Rain” During Downpour | Super Bowl XLI Halftime Show | NFL

Prince, planeando todo a la perfección desde el más allá, termina “Welcome 2 América” con un temazo pop bien arriba que le da el cierre perfecto a una obra maestra. “One Day We Will All B Free” presenta un mensaje de esperanza , resiliencia y de un futuro que promete (o desea) ser mejor.