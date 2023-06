Soy Leyenda 2: Todo lo que sabe de lo nuevo con Will Smith

Michael B. Jordan se une al reparto como protagonista y coproductor

Otra gran novedad sobre Soy leyenda 2 es la incorporación de Michael B. Jordan al reparto como protagonista y coproductor. Jordan, conocido por sus papeles en películas como Black Panther, Creed o Fahrenheit 451, debutará como director con Creed III, que se estrenará este año.

Goldsman no reveló cuál será el papel de Jordan en la película, pero se especula con que podría interpretar al hijo de Neville o a otro superviviente que se encuentra con él.

image.png

La primera película recaudó más de 585 millones de dólares para Warner Bros., por lo que se espera que la secuela tenga un éxito similar.

¿Quién será el director de “Soy leyenda 2”?

Una pregunta que todavía no tiene respuesta es quién será el director de Soy leyenda 2. Ningún director ha abordado oficialmente el proyecto todavía. Sin embargo, hay una posibilidad de que Francis Lawrence, quien dirigió la primera película, regrese también.

Lawrence y Goldsman ya se están reuniendo en otro proyecto, la próxima secuela de Constantine de 2005, protagonizada por Keanu Reeves, por lo que una segunda reunión puede no ser tan descabellada. El cineasta australiano habló con ComicBook.com sobre los planes para futuras películas y habló bastante favorablemente sobre regresar para una secuela de Soy leyenda.

image.png Francis Lawrence.

“Hablé un poco con Akiva [Goldsman] al respecto, pero creo que todavía está lejos. Me encantaría hacerlo. He escuchado algunas cosas sobre ‘Soy leyenda’. En realidad no tenemos mucho, solo una lluvia de ideas para ‘Constantine’, pero juré guardar el secreto en ‘Soy leyenda ’”, dijo Lawrence.

