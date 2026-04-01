¿Por qué el video de Rapunzel y los cuervos en Disney está dando la vuelta al mundo?

La figura forma parte de la decoración temática del área inspirada en la película dentro de Tokyo DisneySea, donde distintas escenas recrean momentos del mundo de Rapunzel. Sin embargo, la presencia de los cuervos convirtió el tranquilo escenario del cuento en una escena completamente inesperada que rápidamente se volvió viral en redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/therealbuni/status/2039307968060010894?s=20&partner=&hide_thread=false SE RE PUDRIO EN EL DISNEY DE JAPON



Unos cuervos descubrieron el muñeco de rapunzel y ahora van todos los dias a la torre a sacarle pelo para los niños jsjs

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Tokyo DisneySea, el parque más espectacular del universo Disney

El episodio viral ocurrió en Tokyo DisneySea, uno de los parques temáticos más singulares que tiene Disney en el mundo. Forma parte del complejo Tokyo Disney Resort, ubicado en la ciudad de Urayasu, a pocos kilómetros del centro de Tokio, y que también incluye el clásico Tokyo Disneyland. Juntos reciben cada año a millones de visitantes y se han convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de Japón.

DisneySea abrió sus puertas en 2001 y desde entonces es considerado por muchos aficionados como el parque más ambicioso que ha construido la compañía fuera de Estados Unidos. A diferencia de otros parques de Disney, aquí la temática gira en torno a aventuras marítimas y mundos ligados al océano, con escenarios que recrean puertos mediterráneos, ciudades fantásticas, volcanes activos o mercados inspirados en historias de Oriente Medio.

Uno de los elementos que más destacan los visitantes es el nivel de detalle tecnológico de sus atracciones. El parque utiliza algunos de los animatronics más avanzados desarrollados por Disney, además de complejos sistemas de iluminación, sonido y escenografía que convierten cada área en una especie de película en vivo. Por eso, escenas como la de Rapunzel en su torre forman parte de la ambientación del parque y están diseñadas para que los visitantes sientan que caminan dentro de los mundos de las películas.

En los últimos años, Tokyo DisneySea amplió todavía más su oferta con Fantasy Springs, una nueva zona temática dedicada a grandes producciones de Disney como Frozen, Peter Pan y Tangled. Es justamente en esa área donde se encuentra el escenario inspirado en Rapunzel que terminó protagonizando el inesperado momento viral con los cuervos.

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