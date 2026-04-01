Un curioso episodio ocurrido en Disney Japón se volvió tendencia en redes sociales. Un video grabado por visitantes dentro del parque comenzó a circular con fuerza en X, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa ante una escena que parece salida de una película, aunque no precisamente de un cuento de hadas.
UN HORROR
¿Por qué el video de Rapunzel y los cuervos en Disney está dando la vuelta al mundo?
Un video grabado en Tokyo DisneySea muestra a varios cuervos destrozando el animatronic de Rapunzel en su torre. Las imágenes se volvieron virales en X.
El hecho tuvo lugar en Tokyo DisneySea, uno de los parques temáticos más populares del complejo Tokyo Disney Resort, ubicado en la ciudad de Urayasu, cerca de Tokio. Inaugurado en 2001, el parque es conocido por su ambientación inspirada en mundos marítimos y por sus atracciones basadas en grandes producciones de Disney, además de su alto nivel tecnológico, que lo convierte en uno de los parques más avanzados del universo de Walt Disney.
En los últimos años el parque sumó nuevas áreas temáticas dedicadas a distintas películas del estudio, entre ellas el universo de Rapunzel. Sin embargo, una de esas escenas terminó protagonizando un momento completamente inesperado que rápidamente captó la atención de internet.
El video viral de Rapunzel en su torre
El momento que se volvió viral ocurre en una de las zonas del parque inspiradas en la película Enredados (Tangled), estrenada por Disney en 2010. Allí puede verse a Rapunzel en su torre, representada mediante un animatronic que forma parte de la ambientación exterior de la atracción dedicada al personaje.
En el video, grabado por visitantes del parque, se observa a varios cuervos posados sobre la figura de la princesa mientras picotean y tironean su característico cabello largo, uno de los rasgos más icónicos del personaje. Las aves parecen arrancar mechones del animatronic mientras Rapunzel permanece inmóvil en la escena.
La figura forma parte de la decoración temática del área inspirada en la película dentro de Tokyo DisneySea, donde distintas escenas recrean momentos del mundo de Rapunzel. Sin embargo, la presencia de los cuervos convirtió el tranquilo escenario del cuento en una escena completamente inesperada que rápidamente se volvió viral en redes.
Tokyo DisneySea, el parque más espectacular del universo Disney
El episodio viral ocurrió en Tokyo DisneySea, uno de los parques temáticos más singulares que tiene Disney en el mundo. Forma parte del complejo Tokyo Disney Resort, ubicado en la ciudad de Urayasu, a pocos kilómetros del centro de Tokio, y que también incluye el clásico Tokyo Disneyland. Juntos reciben cada año a millones de visitantes y se han convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de Japón.
DisneySea abrió sus puertas en 2001 y desde entonces es considerado por muchos aficionados como el parque más ambicioso que ha construido la compañía fuera de Estados Unidos. A diferencia de otros parques de Disney, aquí la temática gira en torno a aventuras marítimas y mundos ligados al océano, con escenarios que recrean puertos mediterráneos, ciudades fantásticas, volcanes activos o mercados inspirados en historias de Oriente Medio.
Uno de los elementos que más destacan los visitantes es el nivel de detalle tecnológico de sus atracciones. El parque utiliza algunos de los animatronics más avanzados desarrollados por Disney, además de complejos sistemas de iluminación, sonido y escenografía que convierten cada área en una especie de película en vivo. Por eso, escenas como la de Rapunzel en su torre forman parte de la ambientación del parque y están diseñadas para que los visitantes sientan que caminan dentro de los mundos de las películas.
En los últimos años, Tokyo DisneySea amplió todavía más su oferta con Fantasy Springs, una nueva zona temática dedicada a grandes producciones de Disney como Frozen, Peter Pan y Tangled. Es justamente en esa área donde se encuentra el escenario inspirado en Rapunzel que terminó protagonizando el inesperado momento viral con los cuervos.
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