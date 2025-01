Por difamación, Justin Baldoni demanda a Blake Lively y Ryan Reynolds (US$400 millones)

“Se trata de un caso en el que 2 de las estrellas más poderosas del mundo desplegaron su enorme poder para robar una película entera de las manos de su director y del estudio de producción”.

“Luego, cuando los esfuerzos de Lively y Reynolds no lograron obtener el reconocimiento que creían que merecían, dirigieron su furia contra el chivo expiatorio que habían elegido”.

blake-lively-080824-8cf0083dc03341dbb8b690649ce1d293.jpg Escena de 'It Ends With Us'.

La demanda se produce 2 semanas después de que Lively demandara a Baldoni y a otras personas vinculadas a la película, alegando que habían tomado represalias contra ella por hablar públicamente sobre el trato que había recibido en el rodaje.

Esa demanda se produjo apenas horas después de que Baldoni demandara al The New York Times por difamación, alegando que el periódico había trabajado con Lively para difamarlo.

Un correo electrónico enviado por la agencia AP a la agente de prensa de Lively y Reynolds, Leslie Sloane (quien también figura como acusada), solicitando comentarios, no recibió respuesta inmediata.

El Times afirmó que mantenía su informe y que planificaba “defenderse enérgicamente” de las acusaciones.

La demanda

'It Ends With Us', basada en la exitosa novela de 2016 de Colleen Hoover, se estrenó en agosto 2024 y superó las expectativas de taquilla con un debut de US$ 50 millones. Comienza como un drama romántico estándar antes de tomar un giro oscuro hacia la violencia doméstica.

Las repercusiones posteriores han causado grandes revuelo en Hollywood y han dado lugar a debates sobre el trato a las actrices tanto en los sets como en los medios de comunicación.

Por ese motivo la demanda de Baldoni afirma:

Es desgarrador que una película que Baldoni imaginó hace años que honraría a los sobrevivientes de la violencia doméstica al contar su historia, con el noble objetivo de tener un impacto positivo en el mundo, ahora haya sido eclipsada hasta quedar irreconocible únicamente como resultado de las acciones y la crueldad de Lively. Es desgarrador que una película que Baldoni imaginó hace años que honraría a los sobrevivientes de la violencia doméstica al contar su historia, con el noble objetivo de tener un impacto positivo en el mundo, ahora haya sido eclipsada hasta quedar irreconocible únicamente como resultado de las acciones y la crueldad de Lively.

En tanto, la demanda de Lively alega que, después de que ella y Reynolds abordaron el “acoso sexual reiterado y otros comportamientos perturbadores”, Baldoni y otros participaron en “un plan de represalia cuidadosamente elaborado, coordinado y con recursos para silenciarla”.

Esas acusaciones eran completamente falsas, afirma la demanda de Baldoni.

“Lively era tan cercana y empática con Baldoni que amamantaba libremente frente a él durante las reuniones”, dice la demanda.

Más tarde, ella tomaría momentos como esos que ella alentó y los reformularía como acoso sexual y mala conducta, alega Baldoni en el escrito.

También dice que, contrariamente a las acusaciones de Lively, cada pedido que hizo para que un coordinador de intimidad la ayudara con las escenas delicadas de la película fue respetado. Se enfoca en especial en una escena de parto, y dice que la afirmación de Lively de que estaba "casi desnuda" con personas no esenciales presentes, incluido el financista de la película, era "intencionadamente falsa".

Lively llevaba bragas negras y un traje de embarazo que le cubría el abdomen, y su parte superior estaba cubierta por una bata de hospital. Lively llevaba bragas negras y un traje de embarazo que le cubría el abdomen, y su parte superior estaba cubierta por una bata de hospital.

Baldoni dice que, en otro momento de la producción, debido a que él tiene problemas de espalda, le preguntó de manera privada y educada a Lively cuál era su peso para trabajar con su entrenador personal en el esfuerzo de levantarla de manera segura en una escena del rodaje.

Más tarde, Ryan Reynolds “insultó a Baldoni y lo acusó de avergonzar a su esposa por su peso”, dice la demanda.

“De hecho, Lively había expresado anteriormente su inseguridad sobre su figura posparto, y Baldoni hizo todo lo posible para tranquilizarla genuinamente”, dice su demanda.

Baldoni quedó en un segundo plano en la promoción de la película, mientras que Lively tomó el centro del escenario junto con Reynolds, quien estaba en el circuito de prensa de 'Deadpool & Wolverine' al mismo tiempo.

Baldoni dice que los movimientos “sordidos” y “desastrosos” de Lively -que la llevaron a intentar una contranarrativa- incluyeron mencionar un falso brindis en la fiesta posterior al estreno 'Ryle You Wait', en honor al personaje que se involucra en violencia doméstica.

La reacción contra Baldoni provocó que la agencia WME, que también representa a Lively y Reynolds, lo abandonara.

lively baldoni.webp Blake Lively y Justin Baldoni en la presentación del filme.

Incendios

La demanda alega que Ryan Reynolds fue responsable de esto, diciendo que se acercó a un ejecutivo de WME en el estreno de 'Deadpool & Wolverine' y “expresó su profundo desdén por Baldoni, sugiriendo que la agencia estaba trabajando con un 'depredador sexual'”.

Antes de 'It Ends With Us', Baldoni protagonizó la comedia televisiva 'Jane the Virgin', dirigió la película de 2019 'Five Feet Apart' ( A 2 metros de tí), y escribió 'Man Enough', un libro que se opone a las nociones tradicionales de masculinidad.

“Lively sabía muy bien que hacer esas acusaciones sería una sentencia de muerte para la carrera de los demandantes, especialmente considerando que Baldoni ha vivido su vida privada y pública como un apasionado defensor de la igualdad de género y la masculinidad saludable”, dice su demanda.

Lively saltó a la fama a través de la película de 2005, 'The Sisterhood of the Traveling Pants'(Un verano en pantalones), y consolidó su estrellato en la serie de televisión 'Gossip Girl', de 2007 a 2012. Desde entonces ha protagonizado películas como 'The Town' y 'The Shallows' (Miedo Profundo).

La demanda de Baldoni dice que la crueldad de Lively incluso se extendió al punto de que su demanda fue entregada a Baldoni y sus coacusados durante el inicio de los incendios forestales que han devastado el área de Los Ángeles, explicando que en un día en que Baldoni y colaboradores estaban "reuniendo a sus hijos y mascotas, preparando 'bolsas de emergencia' y monitoreando las órdenes de evacuación mientras temían por sus hogares, Lively, desde la seguridad de su penthouse en Nueva York, envió notificadores de procesos".

La demanda contra Baldoni y otros acusados fue presentada el 31/12/2024, pero la entrega de documentos según lo exige la ley, se produjo la semana siguiente.

