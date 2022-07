'Minions' y Gru provocan furor en taquilla y publicidad

Con cada película, la técnica de la productora Illumination mejora. Pero a diferencia de la producción de algunos estudios, estas películas no son ostentosas en lo más mínimo, utilizan avances incrementales (como la capacidad de albergar escenarios en varios vecindarios de San Francisco) para apoyar la acción, en lugar de distraerla. El equipo creativo, dirigido por el director Kyle Balda, combina las rutinas bufonescas de los Tres Chiflados con la clásica animación de personajes de la época dorada de aplastar y estirar, mientras se vuelven creativos con la forma de representar esos chistes en un espacio tridimensional. (Considere la sección de entrenamiento de kung fu, que logra la mayoría de sus risas a través de cortes inteligentes).

A estas alturas, probablemente te hayas dado cuenta de que la secuela de 'Minions' es más una precuela de 'Mi Villano Favorito', que presenta algunos de los elementos, como el científico loco Dr. Nefario (Russell Brand), el futuro rival Vector y el Bank of Evil, que se alimentan directamente de la película original. Hemos visto esta estrategia muchas veces con otras franquicias, desde 'Star Wars' hasta 'Cruella', a las cuales se parece 'El ascenso de Gru', excepto que aquí, un buen tipo no se vuelve al lado oscuro porque su trayectoria profesional no funciona. La villanía fue su Plan A todo el tiempo.

Todo el mundo tiene ídolos. Los Minions admiran a su nuevo 'minijefe', a pesar de que no es más alto que ellos en este momento. Mientras tanto, Gru decora el dormitorio de su infancia (todavía vive con mamá Marlena, con la voz de Julie Andrews) y figuras de acción de los mejores malos del negocio: Belle Bottom (Taraji P. Henson), Stronghold (Danny Trejo), Nunchuck ( Lucy Lawless), Svengeance (Dolph Lundgren), Jean-Clawed (Jean-Claude Van Damme) y el favorito personal de Gru, el legendario Wild Knuckles (Alan Arkin). Juntos, forman los Vicious Six. La cuestión es que nunca puedes confiar realmente en un supervillano, y en medio de su último atraco, robar la Piedra del Zodíaco de su escondite en la jungla, Belle deja que Knuckles caiga y, probablemente, muera. (...)".

El negocio

No se avanzará aquí en el spoiler que realiza 'Variety'.

Vamos por otro lado. Deadline informa que el éxito de 'Rise of Gru', además de gozar de una campaña de marketing global multimillonaria, también está respaldado por una marca para niños que ha generado más de US$ 6.000 millones en ventas minoristas, iniciado hace 12 años, y sin debilidades.

'Minions: The Rise of Gru' atrajo a un grupo de anunciantes globales que ya aportaron más de US$ 285 millones: Liberty Mutual, CarMax, Zip Recruiter, los restaurantes IHOP, HelloFresh, Hippeas, Levi's, Supergoop!, Olipop, McDonald's, etc. etc.

Veamos aquí algunos ejemplos del vínculo entre 'Minions' y las marcas:

Fishing | Minions: The Rise of Gru + Liberty Mutual Insurance | Liberty Mutual Insurance Commercial

IHOP | Minions Love | English :30

-----------------------

Otras lecturas de Urgente24:

"Si Silvina Batakis llega y dice 'tengo este plan', sonamos"

River evitó una humillación pero cayó ante un digno Huracán

Para Juan Schiaretti nada cambia con Batakis (silencio)

Está de paro la Línea 60 y choferes cortan la Panamericana