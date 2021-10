Mauricio Macri y Sergio Massa deben esperar a 2022: Borgen 4

La historia terminó en 2013, por el canal DR1, y trascendió fuera del Reino gracias a Netflix.

Escena Borgen, negociación política

Macri / Massa

En marzo de 2016, Mauricio Macri fue consultado por Ari Paluch acerca de la versión estadounidense de 'House of Cards', adaptación de la muy exitosa serie británica creada por Beau Willimon en base a la novela de Michael Dobbs.

Macri la consideró "divertida", aunque sin sentido y sugirió ver la danesa 'Borgen', a la que consideró un extraordinario calco de la realidad política.

En octubre de 2020, Macri regresó sobre el tema cuando, entrevistado por Jonathan Viale, afirmó: "No me gusta la rosca por la rosca, me gusta la rosca con sentido, como en 'Borgen'".

En septiembre de 2021, Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja y líder del Frente Renovador, fue consultado acerca de las disputas domésticas en Todos. Él respondió:

A mí no me asustan las discusiones. A todos los que me manifestaban cierta angustia, yo les decía que vayan a ver 'Borgen', porque lo que hay que entender es que somos una coalición con sectores que tienen miradas distintas y tenemos que sostener la unidad en la diversidad. Eso se expresa a veces en debates privados, otras veces en debates públicos y eso no nos tiene que generar ningún temor.

El domingo 17/10, Massa fue entrevistado por Román Lejtman y Marcos Quintans, acerca del acuerdo político poselectoral que él propicia y que la Administración Fernández promoverá desde el lunes 15/11.

Massa repitió la frase: "Les recomiendo a todos los que se sienten inquietos que vuelvan a ver Borgen". Luego ocurrió este diálogo:

-Sí, es una serie.

Que describe cómo funciona la democracia. Que describe cómo funciona la democracia.

-Pero es una serie...

No, disculpe, describe cómo funciona la democracia en un país escandinavo. Entonces, no entender que en las democracias de coaliciones puede haber discusiones y tensiones es no comprender las democracias modernas. Es no entender que la velocidad de la información y de la demanda del ciudadano de alguna manera obliga a readaptar los sistemas democráticos a nuevas realidades.

Escena Borgen cupo femenino estado vs empresas

El eje

Una reflexión a tener en cuenta aparece en el capítulo 1 de 'Borgen', cuando Birgitte Nyborg, líder del Partido Moderado, desequilibra el comicio a partir de su participación en un debate televisado.

Ella afirma, durante un espacio de 2 minutos que le dan para cerrar su participación, que es hora de ir hacia nuevos esquemas porque el mundo ha cambiado, y esto supone también dejar de aferrarse a los temas y soluciones conocidas para ir por nuevos paradigmas.

El electorado la relaciona a ella con lo nuevo y le concede la oportunidad de intentarlo.

¿Qué y quién es lo nuevo en la política argentina en 2021?

https://twitter.com/Mechi_Palacio/status/1447739188082794502 Pensar que los daneses hicieron la serie Borgen, 3 temporadas de 10 capítulos, en base a un hecho de corrupción por la compra de un vestido con la tarjeta del estado.

La panzada que se harían acá viendo el clientelismo explícito y la compra de votos sin disimulo. — Mercedes Palacio (@Mechi_Palacio) October 12, 2021

Borgen 4

Aunque su creador, Adam Price, aseguró en 2013 que el final de 'Borgen' era definitivo, Netflix ha llegado a un acuerdo con la cadena pública Danmarks Radio (DR) para recuperar la ficción con una 4ta. temporada que comenzó a filmarse en enero 2021 y que será estrenada en 2022.

Por lo tanto, tanto Mauricio Macri como Sergio Massa, quienes aparentemente son fieles seguidores de 'Borgen', tal como Cristina Fernández de Kirchner lo era de 'Game of Thrones', esperarán hasta el año próximo.

BORGEN. El último obrero del partido laborista.

Los nuevos episodios seguirán a su protagonista, Birgitte, ahora ministra de Asuntos Exteriores, y líder de su nuevo partido político, Nuevos Demócratas.

Se ha especulado en cuál será el foco de los 10 capítulos que vienen. No hay confirmación de la fecha de lanzamiento de la temporada 4 de Borgen pero se transmitirá por televisión en la red danesa DR antes de ser distribuida por Netflix.