Mariano Martínez, una foto hot y una extraña aclaración

Los usuarios de las redes sociales tuvieron mucho para decir. Piropos, comentarios subidos de tono, críticas por la cantidad de pelo que tiene y hasta dudas sobre quién estaba del otro lado de la cámara, nada quedó afuera del debate.

Sorprendido y abrumado por la cantidad de atención que recibió su posteo, Mariano Martínez volvió a utilizar su cuenta de Instagram para hacer una necesaria aclaración.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1443251321004515328 Quien sacó la foto? pic.twitter.com/RVtQLO27sp — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 29, 2021

En sus historias compartió un video en donde expresó:

Me voy a dormir, es una foto en la ducha gente. Tampoco es para hacer un escándalo, no se ve nada che. Bueno eso, gracias por la buena onda, buenas noches Me voy a dormir, es una foto en la ducha gente. Tampoco es para hacer un escándalo, no se ve nada che. Bueno eso, gracias por la buena onda, buenas noches

Mariano Martínez, acostumbrado a las críticas

Esta vez, el feedback que recibió por su posteo fue bastante bueno. Sin embargo, Mariano Martínez está (tristemente) muy acostumbrado a que lo critiquen por lo que hace en sus redes sociales.

Fanático de tiktok, el actor de “Esperanza Mía” suele subir videos bailando, cantando, actuando o simplemente mirando a la cámara mientras suena música de fondo.

Esto lo convirtió a mediados del 2021 en objeto de las burlas de la gente más joven que son quienes conforman la audiencia de esta plataforma.

Que dios te multiplique lo que me deseas. @marianogm1111 Que dios te multiplique lo que me deseas. sonido original - musica_o1

Un par de días atrás, compartió una sentida reflexión sobre los comentarios negativos que recibe a diario:

“Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes. Sé que se van a seguir riendo, yo voy a seguir haciendo cosas, porque, sinceramente, a mí ni frío ni calor. Les mando un beso, bendiciones y que tengan un buen día. Sinceramente es una distracción, un divertimento, después el ojo ajeno la verdad es que no me modifica, que sé yo, que digan lo que quieran”.

“Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”