Marcelo Tinelli se hunde: Nueva acusación desestabiliza su carrera

No obstante, las acusaciones de Candela Lecce no se detienen allí. La mediática también apuntó de lleno contra Hoppe, señalando que este la habría bajado de otros trabajos en los medios, dejándola a la deriva. "Me cansé de que la gente piense que es buena cuando no lo es. Todo a su alrededor es mafia. Y yo una ilusa más que creyó siempre en todo", sentenció, sin pelos en la lengua.