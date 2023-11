Marcelo Tinelli chicaneó a Taylor Swift: Picante comentario

Según trascendió, la cantante trató de evitar cualquier tipo de acoso por parte de la prensa o la gente.

Marcelo Tinelli se comparó con Taylor Swift y lanzó filoso comentario

En la noche del miércoles 8/11, el conductor abrió el programa del Bailando2023 con un palito para la cantante tras haber bajado del avión ocultándose con un paraguas, evitando todo tipo de contacto o imágenes.

Tinelli aseguró, en referencia a que no entraba más gente en el estudio, se comparó con la cantante: “Estamos sold out. Es como los recitales de Taylor Swift. Me falta entrar a mí con un paraguas para que nadie me vea. Divina Taylor Swift en la llegada ”, lanzó irónico.

Si bien se atajó por las repercusiones de su comentario frente a los swifties, continuó: “La banco, me encanta, pero digo... este es el país del dulce de leche, de Messi, de los abrazos, del cariño, del asado. Entrar con un paraguas para que no la vean...”

Por su parte, Moria Casán no se quedó atrás tampoco. “Que raro ella con lo amplia y grosa que es, venga con esa historia de cubrirse. Tal vez llovía en ese momento”, ironizó. “No, si había un solazo. Yo estaba mirando la llegada de Taylor Swift”, sentenció Marcelo.

image.png

