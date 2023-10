Marcela Tinayre y la imagen viral que todos comentan

"Jajajajaja, me la pasó un amigo. Me equivoqué. Es un amigo que me lo mandó, la sacó en un restaurante. Ni me di cuenta. Era para una amiga”, aclaró en una entrevista con TN, aportando un toque humorístico a su respuesta. "Jajajajaja, me la pasó un amigo. Me equivoqué. Es un amigo que me lo mandó, la sacó en un restaurante. Ni me di cuenta. Era para una amiga”, aclaró en una entrevista con TN, aportando un toque humorístico a su respuesta.

image.png

Para ser completamente sinceros, es preciso resaltar que Marcela Tinayre no representa la primera celebridad que se ve involucrada en este tipo de fallos en las plataformas digitales. Considerando que cualquier individuo podría verse en una situación similar.

Un ejemplo notorio de esta situación es Susana Giménez, quien en diversas instancias se ha visto inmersa en el universo digital. En una ocasión se la sorprendió luciendo un pijama y recostada, en otra mostró su rostro en primer plano, y en una tercera, la captaron en el momento previo a lavarse los dientes. Todas estas circunstancias generaron confusión entre sus seguidores, hasta que la propia diva reconoció su error y lo abordó con una dosis de humor.

---------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Estafas en alquileres: Nuevo fraude con "Cupo de reserva"

Got Talent Argentina 2023: Emir Abdul admite error

Ex panelista de América TV apuntó fuerte contra Flor de la V

Netflix arrasa con una película de suspenso imperdible