Estafas en alquileres: Nuevo fraude con "Cupo de reserva"

Tal y como se detalló en el comienzo, la joven pareja anhelaba hallar un espacio donde establecer su residencia. Y luego de un inicial contacto y mostrar interés por un apartamento en el corazón de la ciudad de Mendoza, el delincuente puso en marcha su trampa.

"El departamento cuenta con dos habitaciones, living, comedor, cocina, cochera. De requisito pido dos garantes, mes de depósito, mes de alquiler y el valor del cánon es de $80.000 mensuales", manifestó el individuo ante las primeras consultas de la joven.

Conforme la atención se intensificaba, el estafador planteó la sugerencia de la visita de Constanza a la residencia, condicionando su acceso a la entrega de una suma en calidad de "cupo de reserva". La joven procedió a transferir la suma de $90.000 al individuo que se hacía pasar por el dueño. Y una vez completada esta transacción, irrumpió en escena un segundo defraudador, quien se presentó bajo la apariencia de ser el contador del inmueble.

"Me pidió mi número de documento, mi nombre completo y el número de teléfono, y me dijo que era para la factura. Le pregunté para qué factura, y no me dijo nada, sino que tenía que transferirle tanta plata. Después me llamó un supuesto contador, que me llamó desde un número privado, y se presentaba como que él me iba a asesorar con la parte legal de todo esto", describió Constanza sobre la situación.

"Estaba viajando en colectivo, llegando a mi casa, saliendo del trabajo, como media ansiosa, porque era la primera vez que iba a ir a ver un departamento. Mientras me llamaba este tipo por teléfono, el otro me escribía por WhatsApp diciéndome que estaba esperando el comprobante para poder continuar con esto", añadió la joven. "Estaba viajando en colectivo, llegando a mi casa, saliendo del trabajo, como media ansiosa, porque era la primera vez que iba a ir a ver un departamento. Mientras me llamaba este tipo por teléfono, el otro me escribía por WhatsApp diciéndome que estaba esperando el comprobante para poder continuar con esto", añadió la joven.

En el intercambio de llamadas y mensajes, los impostores planeaban hábilmente la obtención de sumas monetarias crecientes. Justificando estas solicitudes a cláusulas y sellados, sacando provecho de la inocencia y el entusiasmo de la joven. No obstante, a pesar de esta artimaña, algo despertó la incertidumbre de Constanza y su compañero, lo que los llevó a detener su acción. En ese preciso instante, los estafadores optaron por enviar una imagen de un documento nacional de identidad (DNI) con el intento de añadir una apariencia de legitimidad a sus acciones.

Pese a que los delincuentes intentaron persuadir a la pareja de que todo estaba en orden, los jóvenes tenían un presentimiento de que algo no marchaba como debía. Sin embargo, decidieron dirigirse al apartamento, donde se enfrentaron a la peor de las decepciones.

Cuando arribaron al lugar designado, la joven pareja aguardó pacientemente durante unos instantes, en el departamento, contiguo a una cafetería. Hasta que un empleado del establecimiento se les aproximó para decirles algo que intuían, pero se negaban a aceptar, "Viene el mozo del café, nos miró y nos dice, no me digan por favor que vienen a ver un departamento. Era lo que estábamos esperando, era lo que iba a pasar, incluso el chico nos dijo que fuimos los terceros que íbamos en la tarde, y que a un pibe le sacaron $60.000, y a otra pareja lo mismo", concluyó.

La ira y la furia se apoderaron de la pareja al percatarse de que el teléfono que los contactó desapareció, al igual que la publicación de Facebook vinculada al perfil que los identificó.

"Caímos como jubilados. Perdimos plata, y no hay nada que podamos hacer. No solo fuimos nosotros, y como el otro chico y la pareja, anda a saber cuántos más están cayendo. Queremos advertirles", culminó la joven apesadumbrada. "Caímos como jubilados. Perdimos plata, y no hay nada que podamos hacer. No solo fuimos nosotros, y como el otro chico y la pareja, anda a saber cuántos más están cayendo. Queremos advertirles", culminó la joven apesadumbrada.

