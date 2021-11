Los 60' y terror psicológico que padece escasez de feminismo

“Last Night In Soho” (Última Noche en el Soho) es una de las películas más esperadas del año, no sólo porque su protagonista, Anya Taylor-Joy, quien nos deslumbró con grandes looks de alfombra roja en los festivales de cine 2021, sino también porque esta historia implica la vuelta del director, Edgar Wright, a la pantalla grande después de su cuestionada película, 'Baby Driver' en 2017, y ha cambiado la acción por el terror psicológico.