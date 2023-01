Lana Rhoades, la actriz Pornhub que enloqueció a argentinos

Entró en la industria pornográfica en 2016, a los 20 años de edad, siendo su primera escena para la web FTV Girls.

Ha trabajado para estudios como Evil Angel, Elegant Angel, Girlfriends Films, Pure Taboo, Zero Tolerance, Jules Jordan Video, Blacked, Tushy, Vixen, Mofos, New Sensations, Bangbros, Digital Sin, Penthouse, Naughty America, Hard X o Sweet Sinner.

Embed

En agosto de 2016 fue elegida Penthouse Pets de la revista Penthouse. En 2017 grabó sus primeras escenas de sexo anal y doble penetración en la película Lana. Semanas después rodaría su primera escena de doble penetración anal en Lana Rhoades Unleashed. Su primer gangbang fue en 2018 en Gangbang Me 3.

En 2017 fue nominada en los Premios AVN8 en las categorías de Mejor actriz revelación y de Mejor escena de sexo chico/chica por Hot Models9 junto a Xander Corvus.

image.png

Asimismo, en los Premios XBIZ ganó en la categoría de Mejor actriz revelación10 y recibió dos nominaciones a la Mejor escena de sexo en película lésbica por Twisted Passions 18 y a la Mejor escena de sexo en película gonzo por Banging Cuties.

Tras una meteórica carrera en la industria, se retiró en 2018. En enero de 2020 anunció un breve regreso para filmar nuevas escenas con el portal Brazzers. Llegó a aparecer en más de 370 películas y escenas como actriz.

image.png

A comienzos de enero de 2022 daba a luz a su primer hijo. A mediados de febrero del mismo año se vio envuelta en una polémica por el lanzamiento de unos NFT personalizados, después de haber reunido más de 1,8 millones de dólares y retirar de forma abrupta todos los fondos, habiendo eliminando sus vídeos en TikTok en los que promocionaba el negocio y renunciaba a responder a preguntas sobre el proyecto.

Algunas películas de su filmografía como actriz fueron 2 Cute 4 Porn 4, Brothers and Sisters 3, Dirty Talk 4, Flesh Hunter 14, Love Stories 5, Slut Auditions o Slut Puppies 11.

Lana no solo fue la actriz más buscada en la Argentina: quedó en segundo puesto a nivel mundial detrás de Abella Danger.

image.png

Lana Rhoades, acusada de estafa

Ella fue acusada de presunta estafa en febrero 2022 por sus seguidores con NFTs (tokens no fungiles) por un monto que asciende a 1,8 millones de dólares. Todo comenzó por el proyecto de la chica de 24 años: CryptoSis. Una colección de arte digital que además beneficiaba a los compradores.

Quienes compraran sus NFTs accederían a un chat privado con ella. Era una experiencia Ask me Anything (pregúntame lo que sea) a través de Discord.Además, estarían participando por un viaje a Sudáfrica para conocer personalmente a Rhoades.

El rotundo éxito de CryptoSis se vio reflejado en la cuenta NFT de Lana Rhoades, que alcanzó los 50.000 suscriptores en 48 horas. Asi mismo, la venta de los tokens recaudó 1.8 millones de dólares.

Sin embargo, Rhoades desapareció después de que el NFT alcanzara el altísimo valor. Es más, todo la promoción que hizo en redes sociales fue eliminada, incluida la cuenta de TikTok, aunque según una amiga ella desapareció por los insultos que recibía en las redes.

Más contenidos en Urgente24

Guerra en Hurlingham: Despidos y amenaza camporista a Juan Zabaleta

Rubinstein le arruinó la tapa de Noticias a Dal Poggetto por dólar e inflación

Alberto bajó a Aracre y Página12 junta firmas para echarlo

Alerta en MDQ: La temperatura del mar rompió récord

¿FED sube tasa al 5%? BlackRock, Fidelity y JP Morgan apoyan