La Voz Argentina: Dos participantes se dijeron de todo

Y agregó: "Voy a ser honesta. Hubo dos ensayos en los que ella (Esperanza) no quiso cantar. Yo aunque esté enferma, voy y canto igual". No obstante, Esperanza Careri no se quedó en el molde y dio su versión de los hechos: "Yo soy una persona muy enérgica y cuando llegué a Buenos Aires me quedé sin voz. Y Feli, quien es la que nos asesoraba, me recomendó no cantar hasta que me recupere y así cantar bien después. Fueron muchos días fuera de mi casa y lo único que hice fue repasar la letra", explicó.