La miniserie de Netflix basada en hechos reales que es furor

image.png La serie trata sobre el asesinato de Laci Peterson, una joven embarazada de ocho meses que fue hallada muerta, y por cuyo crimen se acusó a su esposo.

La búsqueda, que al principio mantuvo la esperanza de encontrar a Laci con vida, acabó en devastación cuando, en abril de 2003, se descubrieron sus restos y los de su hijo no nato, Conner. El caso no tardó en llamar la atención de los medios y generó un frenesí de cobertura sobre la vida privada de los Peterson. Las sospechas hacia Scott aumentaron rápidamente cuando se supo que tenía una aventura con Amber Frey, una masajista que no sabía que Scott estaba casado, lo cual tiró abajo cualquier ilusión de inocencia que Scott intentaba mantener.