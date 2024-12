La China Suárez denunciará a Wanda Nara: Detalles exclusivos

Los tremendos audios de la China Suárez en contra de Pampita

En la tarde del jueves (05/12) desde el ciclo A la tarde hicieron públicos los mensajes que la China Suárez le envío a Wanda Nara en 2018 donde apuntaba duramente contra Pampita.

"Yo la odio y no tengo problema en decirlo, está bien que está mal el odio y todo eso, pero es la única persona por la que realmente siento odio, que me ha hecho sufrir mucho y me mintió", se la escuchó decir en uno de los explosivos audios.





Se filtraron AUDIOS TREMENDOS de la China Suárez DESTROZANDO a Pampita

"Es mala, no brilla y vive sufriendo porque no la quieren de verdad"

"La belleza no sirve de nada si sos mala"



"Es mala, no brilla y vive sufriendo porque no la quieren de verdad"

"La belleza no sirve de nada si sos mala"



Asimismo, en otro fragmento la tildó de "caradura" y reveló molesta: "Se quedó con la casa, se quedó con todo. Es una genia, una mentirosa serial”.

"La belleza no sirve de nada si sos mala. Sí, ella tiene un lomazo y todo, pero es mala, entonces no brilla y no la quieren de verdad y se la pasa sufriendo, entonces no le sirve de nada”, sumó en otro tramo.

