Karina Jelinek separada de su novia reapareció con foto hot

El pasado 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, Jelinek realizó un posteo hot en su cuenta de Instagram donde posaron desnudas frente al espejo. “You’re someone special” escribió junto a una de las fotos.

Además le agregó: “Happy Valentines Day” y “Feliz San Valentín”. Aunque más tarde lo borró. Sin embargo, aclaró: “Perdón borré las fotos porque ahora le dio vergüenza, a mí no”, haciendo referencia a que fue Florencia quien le pidió que bajara las imagenes.

Jelinek la había definido como " su compañera de vida". Además, en el programa Podemos Hablar, contó que soñaban con tener un hijo para formar su propia familia.

La modelo, que estuvo casada con Leonardo Fariña, desde el divorcio no volvió a blanquear públicamente una pareja."Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme", aseguró la modelo tiempo atrás en una entrevista con revista Gente.

