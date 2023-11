Jennifer Aniston conmovió a todos al despedir a Matthew Perry

image.png Jennifer Aniston, actriz que interpetó a Rachel en Friends.

Jennifer Aniston muy emocionada

"En las últimas dos semanas he estado leyendo nuestros mensajes de texto. Reír y llorar y luego volver a reír. Los guardaré por siempre jamás. Un día encontré un mensaje de texto que me envió de la nada. Lo dice todo: 'Hacerte reír simplemente alegra mi día. Me hizo el día'. Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado", dijo Jennifer Aniston en primer lugar.