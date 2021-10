Jeff Bezos y el champán para el capitán James T. Kirk

Recap: New Shepard Mission NS-18

Todos felices. Bah, no todos. Y tan verdadero como el testimonio de Shatner es la reflexión del sacerdot Jim McDermott, editor adjunto de la revista America, de la Compañía de Jesús en USA:

El revés de la moneda

Conozco lo que veo. Es el Capitán Kirk, tiene 90 años, dale al hombre su momento. No quiero faltarle el respeto.

Pero si soy honesto, me horrorizó escuchar que aparentemente ahora hemos llegado a una etapa en la que no solo los multimillonarios sino otros están comenzando a disfrutar de viajes al espacio. Y mis sentimientos provienen de una razón bastante sencilla: la mayor parte del mundo sigue sin vacunarse, sin un final a la vista para ese estado de cosas.

Si está vacunado, ¿recuerda cómo se sintió no vacunado? ¿No solo tener que usar una máscara en todas partes, sino no poder ver a tus padres o nietos o tus amigos, no poder tomar vacaciones o realmente ir mucho a ningún lado? Fue bastante horrible, ¿no?

¿Pero sabes qué lo empeoraría? Estar atrapado en ese mismo purgatorio interminable de soledad y reuniones de Netflix y Zoom mientras unos pocos afortunados disfrutan de la versión rica de una montaña rusa.

Para ser claros, no soy una de esas personas que piensan que absolutamente no deberíamos explorar el espacio exterior hasta que hayamos abordado todos los problemas sociales que enfrenta la humanidad. Encuentro que las historias y las ideas de astronautas reales como Chris Hadfield son desafiantes e inspiradoras.

Si la gente “pudiera ver el mundo entero cada 90 minutos y mirar hacia abajo en los lugares donde hacemos las cosas bien”, dijo en una entrevista de NPR en 2013 , “y mirar hacia abajo donde estamos haciendo cosas estúpidas y brutales entre nosotros y el la inevitable paciencia del mundo que nos alberga; creo que todos se verían reforzados en su fe y tal vez volverían a abordar los verdaderos principios de lo que es bueno y lo que les da fuerza ”.

Pero lo que están haciendo Jeff Bezos, Elon Musk y otros es lo opuesto a eso: sus cohetes parecen una bofetada en la cara para la abrumadora mayoría de la humanidad que no puede viajar en un autobús de manera segura, y mucho menos volar al espacio.

Para ser justos, el fundador de Amazon, el Sr. Bezos, ha prometido US$ 13.000 millones a varias empresas benéficas. Pero hasta hoy, en realidad ha donado solo US$ 1.500l millones, y gran parte de lo que vendrá se distribuirá a lo largo de períodos de tiempo prolongados. Elon Musk ha prometido regalar la mitad de su fortuna. Hace un año, eso significaría que estaría regalando US$ 34.000 millones; sin embargo, hasta ahora solo ha dado US$ 34 millones (sí, lo leíste bien). Mientras tanto, la ex esposa de Bezos, MacKenzie Scott, ha donado US$ 8.500 millones a un total de casi 800 grupos diferentes, gran parte de ellos entregados en respuesta a diversas crisis provocadas por la pandemia .

Así que sí, no era un fanático de esta idea. Pero luego, tal vez como usted, vi al Sr. Shatner llorar como si hubiera visto el rostro de Dios cuando regresó a la Tierra . "Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de pasar", le dijo a Bezos. “Es simplemente extraordinario. Espero no recuperarme nunca de esto ... Es mucho más grande que yo y que mi vida ".

Watch: William Shatner Goes Into Space On Blue Origin Flight

El Sr. Shatner, quien además de actor ha escrito libros, poesía y juegos y tiene un nuevo álbum llamado “Bill”, habló con gran elocuencia sobre la experiencia de ver volar nuestra atmósfera. "¿Así es la muerte?" preguntó, preguntándose cómo, instantáneamente, la “manta” de cielo azul que damos por sentado desapareció en vuelo. “Whoop, y se ha ido? ¡Jesús!"

Algunos se distrajeron al ver al Sr. Bezos que escuchaba al Sr. Shatner, alejarse mientras hablaba para tomar una botella de champán y rociarla, aparentemente ajeno a la profundidad de la experiencia de ir al espacio, a pesar de haberlo hecho él mismo solo unos meses. atrás. "Creo que así es como actúas cuando tienes US$ 200.000 millones", opinó el presentador de la noche Jimmy Kimmel.

Pero la maravilla que compartió el Sr. Shatner al describir solo el cielo, este elemento fundamental de nuestra existencia, fue convincente. Cuando es especialmente bonito, podemos tomar nota de ello; en Los Ángeles la gente se detiene en la playa todas las noches solo para ver la puesta de sol. Pero la mayoría de las veces, ni siquiera nos tomamos el tiempo para notar que está ahí. Y, sin embargo, todo es tan asombroso, en realidad, tal como lo señaló la escritora Danielle Weisber en un tweet el otro día: “No puedo creer que yo exista en un planeta con auroras boreales y arrecifes de coral y Alpes cubiertos de nieve y piedras cubiertas de musgo y cascadas resplandecientes y tengo que hacerlo como una carrera".

El tweet de la Sra. Weisber inesperadamente llevó a muchas otras personas a compartir sus propias cosas extraordinarias, ordinarias y hermosas: fotografías de la aurora boreal y las hojas que cambian de color en Nueva Inglaterra; historias de ser perseguido por osos y ver patos en la vida real por primera vez; y la loca verdad de que nos pasamos la vida comprando muebles y presionando botones de plástico mientras los hongos "comen literalmente un rayo, inmortales si tienen suerte, los árboles dan azúcar todo el día, vive en el suelo".

Pero hubo un comentario que me golpeó entre los ojos: "El cielo está en todas partes", tuiteó alguien, "y los humanos actúan como si fuera el infierno".

Al final, siempre habrá narcisistas por ahí. Pero incluso si algunos de ellos realmente pueden terminar con nosotros —Jeff Bezos, cuando el anciano que pusiste en una cápsula espacial comienza a llorar, ¡deja el champán! - sigue siendo nuestra decisión si fijarnos o no en ellos. Tal como dijo una vez un niño de dibujos animados a su tigre de peluche, Hobbes, "Hay tesoros por todas partes". Y será mejor que le prestes atención ahora, porque un día, "¡Uy! Y se ha ido".