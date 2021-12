"Final abrupto": Ya piden la 2da. parte de Sandra Bullock

Muy recomendable la película y un consejo: si aceptamos el muy delicado rol de juez del prójimo, tratarlo tal como desearíamos ser tratados por ese otro, que en el fondo somos nosotros aunque nuestra vanidad no lo acepte. Sencillo pero difícil. Fácil pero complejo. Pero el que a espada mata...

bullock y rob morgan.jpg Ruth (Sandra Bullock) y su oficial de libertad condicional Vince Cross (Rob Morgan).

2da. parte

Desde la web Mashable versión Reino Unido, Meera Navlakha se enojó porque la peli de Netflix no ofrece "una historia de redención y responsabilidad", escribió la periodista. Serán los 24 años de Meera que la lleva a semejante idealismo. Una película es una película y no tiene otra obligaciones morales sino atraer al espectador hasta el final. Meera escribió:

"The Unforgivable indica la necesidad de una reforma urgente y radical del sistema de justicia, al retratar facetas de la vida de Ruth después del encarcelamiento, como sus condiciones de vida y el desdén que no puede evitar. Sin embargo, esto se muestra tal como es, sin dar ni un atisbo de lo que debería ser. Aquí tuvo la oportunidad de hablar sobre los valores y el potencial de la restauración y la empatía, pero The Unforgivable no logra convencer a los espectadores de que ambos son posibles."

Sin embargo, sería interesante conocer por qué Bullock eligió este guión, luego de aquel éxito en Netflix, 'Bird Box'. La actriz lo explicó así:

"¿Qué hace que alguien se rompa? … Siempre estoy en busca de un proyecto donde tengas una visibilidad, una accesibilidad, donde atraiga a una audiencia a una experiencia. Me gusta ese aspecto y las piezas del rompecabezas que deben unirse para explicarlo".

Correcto y tarea cumplida. Quizás a Meera le dolió tanto la historia que reclamaba la redención de Ruth pero el reclamo no debería ser a Netflix y de esto trata este final de la nota ya que el desafío se encuentra lanzado. Varios espectadores dicen que el final fue demasiado abrupto. Hay un personaje y una historia, quizás alguien con quien recuperar el tiempo perdido, quizás algún amor posible dando vueltas por ahí, quizás la necesidad de rehabilitarse ante otros -no se dan detalles para no incurrir en spoilers-... sí, es cierto, "la vida sigue" pero estas cuestiones ya estaban definidas en 2009, cuando concluyó la miniserie de 3 capítulos que es el origen de la historia de Netflix.

Imperdonable | Sandra Bullock | Tráiler oficial | Netflix

En todo caso los interrogantes de Meera y otros habría que llevárselos a la guionista Sally Wainwright, quien creó el drama que el canal británico ITV! se ofreció hace 12 años como 'Unforgiven' (Sin Perdón), con Suranne Jones como Ruth Slater.

Aquella vez, en 2009, Wainwright ganó el premio de Guionista del Año con esta historia. Ella trabaja construye personajes femeninos fuertes pero imperfectos, y Ruth es precisamente eso.

Entonces si corresponde o no una secuela para profundizar la demanda que parecen tener muchos, hablen con Wainwright. Mientras tanto, permitan disfrutar a Bullock.