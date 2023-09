El tiburón prehistórico que invade HBO Max y es un éxito

Si quéres otra recomendación: Stephen King 'adicto' a Netflix por esta miniserie furor

Un héroe de acción puro y duro

Nadie afirmó nunca que Jason Statham sea un actor de gran rango. Siempre conoció sus puntos fuertes y los aprovechó, y nunca pretendió ser algo que no es. Mantuvo la película de acción de bajo presupuesto en un momento en el que nadie más en Hollywood podía estar en el horno.

Pocas personas se burlan de Tom Cruise o Arnold Schwarzenegger por desempeñar esencialmente el mismo papel en una sucesión de películas de acción, entonces, ¿por qué se siguen burlando de Statham?

image.png Un crack!

Nunca afirmó ser algo que no es y debería ser juzgado en esos términos. Su índice de éxito entre películas buenas y películas no tan buenas es excelente. Merece ser el protagonista de una película de gran presupuesto como The Meg.

Si te gustan las películas de acción, aventuras y monstruos marinos, no te podés perder The Meg, la nueva apuesta de HBO Max. Disfrutá de la adrenalina y el humor de ver a Jason Statham enfrentarse a un tiburón gigante que haría temblar al mismísimo Spielberg.

¿Podrá vencer al prehistórico depredador? No te quedes con la duda y mirá The Meg en HBO Max.

