El terror rompe con la taquilla: ¿Qué está pasando?

Gracias a Halloween Kills, el terror toma la delantera...

Halloween Kills de Universal tuvo un debut de 50.4 millones de dólares en Estados Unidos para superar fácilmente a su competencia principal, que incluyó la película de James Bond, “No Time to Die” en su segundo fin de semana, y la épica historia medieval de Ridley Scott, The Last Duel.