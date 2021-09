¿El cine sobrevivirá la pandemia?

Durante una charla oficial con los medios de comunicación internacionales (vía The Hollywood Reporter), el director comentó:

Debido al COVID en Corea y en el resto del mundo, los cineastas pasaron por un muy duro momento el año pasado y este año. Pero de cierta forma, mirando hacia atrás, se siente como una prueba, y lo que mostró fue la fuerza vital del cine

El resto del jurado está conformado por Virginie Efira, actriz de Benedetta, el director italiano Saverio Costanzo, el documentalista rumano Alexander Nanau, la actriz y cantante Cynthia Erivo y la actriz canadiense Sarah Gadon reconocida por Enemy y la serie Alias Grace que está basada en la novela de Margaret Atwood.

image.png El jurado.

Entre las películas más esperadas para este año se encuentran Last Night in Soho dirigida por Edgar Wright; Madres paralelas, de Pedro Almodóvar; The Hand Of God, de Paolo Sorrentino; The Power of the Dog, dirigida por Jane Campion y Spencer donde Kristen Stewart interpretará a la Princesa Diana. Al respecto, el director de Parasite comentó:

Creo que yo, y todos los miembros del jurado, estamos listos para disfrutar de las grandes películas que fueron seleccionadas, y estamos listos para tener una gran pelea el último día [para elegir a los ganadores]

El cine y la pandemia:

Hoy durante la rueda de prensa antes de que comience el festival Bong comentó que “el COVID pasará y el cine continuará".

Como cineasta, no creo que la historia del cine pueda detenerse tan fácilmente, así que el COVID pasará y el cine continuará

Es una realidad que los cines están más vacíos, la gente se acostumbró al streaming y los estrenos no son tan buenos. Con este festival nuevas películas se aproximan y no es lo mismo verla en tu casa que en la pantalla grande.

Apoyamos las sabias palabras de Bong Joon-ho.