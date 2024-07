El actor que se exilió de Hollywood y regresó para el thriller más esperado de agosto 2024

image.png Durante casi dos décadas, los medios se preguntaron qué había pasado con aquella joven promesa.

Hartnett, quien en su momento le dijo "no" al papel de Superman (no una, sino dos veces), tomó la decisión de alejarse de Los Ángeles y el estrellato cuando su carrera estaba en pleno ascenso. "Simplemente, no quería que mi vida fuera devorada por mi trabajo", confesó el actor en una entrevista reciente.