Marvel renació: Ryan Reynolds rompió record Guinness con Deadpool 3

"Es único como guionista, productor y coprotagonista. Honestamente, es lo mejor que vi en mi vida". Reynolds, fiel a su estilo, respondió con humor: " Como coprotagonista y pareja de baile, tuve mejores. De hecho, 'Mejor' es el nombre legal de mi último coprotagonista".

Estos nuevos récords no solo celebran los logros individuales de Reynolds y Jackman, sino que también generan una enorme expectativa por el estreno de "Deadpool & Wolverine".

Embed - Alison Reunites With Hugh Jackman Alongside Ryan Reynolds For ‘Deadpool & Wolverine’ | This Morning