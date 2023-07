Guerra cultural 2/3: QAnon triunfa en la taquilla 'No Woke'

'The Sound of Freedom' también fue protagonizada por la ganadora del Oscar y el Globo de Oro, Mira Sorvino; y el actor Bill Camp (sus créditos incluyen 'Lincoln', '12 Years a Slave', 'The Great Game' y la miniserie de Netflix, 'The Queen's Move').

El trabajo se prolongó durante varios años. La proyecto fue manejado inicialmente por 20th Century Studios. Pero después de que Disney compró la compañía cinematográfica, los planes cambiaron y Angel Studios (muy famoso por su producción biográfica de Jesús de Nazareth, The Chosen, cuya 1ra. temporada está en Netflix, Los Elegidos) se hizo cargo del proyecto. Para promocionar The Sound of Freedom, Angel Studios utilizó el mismo modelo de "pago por adelantado" que utiliza en The Chosen, permitiendo a las personas comprar tickets para regalar a otros. Angel Studios ha revolucionado el crowdfunding. La estrella de la película, James Caviezel, pidió activamente el aporte financiero del público. Tanto el actor como la compañía presentaron la iniciativa como una forma de generar conciencia sobre el tráfico de niños.

Jared Gisi, vicepresidente senior de distribución global de Angel Studios:

The Sound of Freedom se ha convertido en una película popula. Es lo opuesto al sistema de arriba hacia abajo desarrollado por los peces gordos de Hollywood. Empoderamos a las personas para que participen en la elección, la financiación y el intercambio de historias que amplifiquen la cultura e influyan en ella.

Sound of Freedom: por esto no quieren que la veas | Con Eduardo Verástegui

Tráilers de películas IGN

El público y los críticos apreciaron la película, señala Variety. Pero hay polémica porque en el mundo de la 'Cultura Woke' insisten en que pasa por alto la realidad de la explotación infantil para alimentar las teorías de conspiración.

De hecho, la revista Rolling Stone llamó a la película "un thriller teñido de QAnon" que tiene como objetivo "apelar a las mentes de los boomers enloquecidos por las conspiraciones".

El actor James Caviezel ha estado difundiendo la teoría de la conspiración de QAnon durante años, según NPR (National Public Radio). En particular, Caviezel está convencido de la existencia de un poderoso grupo internacional de pedófilos que abusan y matan a niños para obtener la hormona 'adrenocroma'.

En declaraciones a la prensa sobre la película, Caviezel también expresó las ideas de los seguidores de QAnon. Por ejemplo, en un episodio de podcast del exasesor de Trump, Steve Bannon, afirmó que "todo el imperio adrenocromo" está impulsando la demanda de trata de personas. "Es una droga de élite que han estado usando durante años", continuó Caviezel, y agregó que la hormona supuestamente es "10 veces más poderosa que la heroína" y "tiene propiedades místicas que te hacen lucir más joven".

Sin embargo, tampoco exageremos:

en 'The Sound of Freedom' no se menciona ni el adrenocromo ni otras teorías de conspiración.

ni el adrenocromo ni otras teorías de conspiración. Angel Studios ha declarado que no se encuentra involucrado en ninguna teoría de conspiración .

. Tim Ballard, el prototipo del protagonista de la película, y la organización que fundó, Operation Underground Railroad, también rechazaron cualquier vínculo con QAnon.

Sin embargo, Ballard, en una entrevista reciente con el podcast de John Peterson, dijo que él cree que la teoría del adrenocromo es real.

Mike Rothschild, autor de 'The Storm Among Us: How QAnon Became a Movement, a Cult and a Conspiracy', afirmó: “La película se promociona entre los seguidores de QAnon, es aceptada por esta comunidad y el protagonista es una gran parte de QAnon”.

Los periodistas de Vice News, Tim Marchman y Anna Merlan, señalan que a veces está distorsionado el relato que hace la organización de Ballard. “Están recopilando hechos reales en historias salvajes que son completamente diferentes de lo que realmente sucedió”, según Marchman.

Marchman y Merlan dicen que la película no tiene precisión documental y adaptó hechos. Angel Studios consideró que nunca filmó un documental sobre el tema sino una película que se basó en hechos reales pero el guión permite "libertades creativas".

En cualquier caso la 'Cultura Woke' le declaró la guerra, y cita a Elizabeth Campbell, directora de la clínica contra la trata de personas de la Universidad de Michigan, quien dijo que a veces los niños son atraídos por extraños pero más a menudo, los delitos son cometidos por personas cercanas a la víctima, en quienes ella confía, y la película no menciona esto. Angel Studios reivindica su rol de producir cine: contaron una historia, no hicieron un manual sobre trata de niños.

