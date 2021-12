'Don´t Look Up', ironía en un mundo que ríe del Apocalipsis

Desde allí se desatan una serie de situaciones y personalidades que aparecen que demuestran que sin duda el director McKay entiende a la perfección el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Los medios de noticias tienen como objetivo entretener, por eso los presentadores de televisión Jack y Brie (Tyler Perry y Cate Blanchett), solo ponen el foco en las cuestiones positivas (¡pum para arriba!).

Tal como aprendimos en 2020, a veces la situación es mala por donde la mires, el fin del mundo no puede ser desviado con otra noticia banal como que una cantante de pop se está separando de su novio DJ. Creo que muchos científicos y expertos en cambio climático se sentirán muy identificados con nuestros protagonistas.

Don't Look Up.jpeg 'Don´t Look Up' (No mires hacia arriba).

Un comparativo

Si bien la película es abundante en cachetazos de realidad necesarias, hay algunas cuestiones en la trama que no tienen explicación coherente y que incluso se podrían haber obviado o por lo menos resumido. Me refiero a la aparición del personaje que actúa Timothee Chalamet, todavía no entiendo que hace, y eso que vi la película hace 2 semanas, tiempo suficiente para reflexionarlo.

Luego, las 2 horas y media se sienten y son duras -¿por qué hoy día pareciera que para que una película sea buena o importante tiene, obligatoriamente, que durar 2 horas y media?-, en especial teniendo en cuenta que, en algunos momentos, la realidad puede ser más sorprendente e irónica que la ficción.

Julia Louis Dreyfus, la comediante estadounidense conocida por su rol en 'Seinfeld', y por protagonizar y producir la serie de HBO sobre una vicepresidenta ambiciosa, caprichosa y cabeza dura ('Vepp', desde 2012 hasta 2019), dijo que la serie fue cada vez más difícil de crear teniendo en cuenta que cualquier locura que pensaban para la pantalla, meses después aparecía Donald Trump haciéndolo en el mundo real.

Después de haber vivido en la era de un Presidente tan egocéntrico, es fácil y difícil hacer comedia, porque la inspiración está en todos lados, pero, al mismo tiempo, nada sorprende tan fácilmente. Luego, a Joe Biden todavía no lo conocemos bajo presión. Ya habrá tiempo de evaluarlo....

Se nota que en esta película el director McKay tuvo problemas con esta cuestión porque si bien no hay dudas de la posición crítica del director y de la mirada verosímil que aplica, no es nada que no hayamos visto en la realidad.

La película combina los mejores clichés de las películas de Apocalipsis -¿por qué les dirán así si, además, la historia del Apocalipsis no es de destrucción sino por el contrario? Seguro que fue algún crítico que jamás cumplió con su deber de leer el Apocalipsis... Alguno dirá que porque es una historia de fin del mundo pero Apocalipsis es una historia de un mundo nuevo. Luego, el término griego 'apokálypsis' significa “descubrimiento” o “revelación”- con

un guión de gags de gran ironía,

un gran elenco,

buenas actuaciones,

pero no tiene un diferencial que quede en la memoria de todos. En el barrio le decían 'pochoclera', concepto que no es peyorativo sino descriptivo.

Jennifer Lawrence ya tiene experiencia en comedias como la de 2013, 'American Hustler', con Bradley Cooper y Christian Bale.

Para rescatar en este producto:

es un gran trabajo poner a la sociedad en el foco,

es imposible no sentirse identificado viéndolo,

en algún momento todos fuimos alguno de todos los personajes estereotipados que presenta McKay.

Y creo que logra su cometido: darle a la gente un golpe de realidad que, a veces, puede concientizar con mayor facilidad a través de un tanque de comedia hollywoodense.