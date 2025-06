Disney vuelve con 'Elio': Buenas críticas para Pixar, pero en plata están jugados

La taquilla decide el destino de Elio

Acá viene la parte complicada: hacer plata. Porque aunque el público se emocione y se ría, si en las boleterías no se refleja, no hay ternura que salve el presupuesto. Elio costó 150 millones de dólares, y se calcula que para no perder dinero tiene que hacer al menos 375 millones en el mundo. Sí, una locura.

Para colmo, su estreno cae en una fecha media traicionera, en un fin de semana largo y con competidores pesados respirándole en la nuca: la nueva de terror 28 Years Later (que viene con proyecciones de $30 millones solo en EE.UU.) y en julio se viene la aplanadora de blockbusters con Jurassic World Rebirth y Superman.

elio-12-1.jpg Pero en taquilla la tiene difícil: necesita recaudar $375 millones para no perder plata. Aunque promete, compite con tanques y su estreno no tiene el mejor timing.

Las primeras estimaciones dicen que Elio puede llegar a juntar 20 millones en su primer fin de semana en EE.UU. y unos 50 millones globales, bastante flojo si se lo compara con Elementos, que arrancó parecido pero terminó metiendo $484 millones en total, gracias al boca en boca y que la soltaron en vacaciones.

Ojo, si Elio logra conectar con el público como lo hizo Coco o incluso Up, puede levantar vuelo. Pero la tiene más difícil porque no es secuela, no tiene personajes ya conocidos y viene después de varias piñas que se comió Pixar en los últimos años, como Lightyear, que fue un chasco.

En resumen: Elio gusta, tiene buen corazón, se anima a lo nuevo y visualmente es una fiesta. Pero en este momento, a Pixar no le alcanza con hacer películas lindas. Tiene que volver a meter un golazo comercial, y Elio la tiene que remar en dulce de leche.

Embed

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Franco Colapinto recibió la mejor noticia desde la Fórmula 1 y festeja todo Alpine

River no es Boca: la peor asistencia en el Mundial de Clubes incomodó a la FIFA

La aerolínea low cost elegida como la mejor de Sudamérica

Todo River en shock por la decisión de Gallardo con Franco Mastantuono

Toyota: Tras el parate de 17 días, anticipan nueva ola de despidos (y de mayor cantidad)