Disney: Primeras imagenes de Ryan Reynolds en Deadpool 3

En su viaje temporal, Deadpool alteró algunos hechos del pasado, como salvar a su novia Vanessa (Morena Baccarin) de morir asesinada, matar a una versión anterior de sí mismo que apareció en X-Men Origins: Wolverine y eliminar al actor Ryan Reynolds antes de que aceptara el papel de Linterna Verde.

image.png

Estas acciones podrían tener consecuencias en el presente, donde Deadpool se encontrará con Wolverine (Jackman), el mutante con garras de adamantium que fue su némesis en X-Men Origins: Wolverine. Se rumorea que ambos personajes tendrán una relación de rivalidad y amistad, similar a la que tienen en los cómics.

Además, Deadpool tendrá que lidiar con la llegada de nuevos villanos y aliados al MCU, como los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los Vengadores.

Deadpool 3: ¿cuándo se estrenará?

Deadpool 3 aún no tiene fecha oficial de estreno, pero se espera que llegue a los cines en algún momento del 2024. La película forma parte de la fase 5 del MCU, que también incluirá películas como Blade, Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Fantastic Four.

Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de las otras películas del MCU que se estrenarán próximamente, como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder , Black Panther: Wakanda Forever y The Marvels .

