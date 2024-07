Brad Pitt encandiló las redes sociales con su sorprendente físico a los 60 años

"F1" está producida por Apple Original Films mientras que su distribución mundial estará a cargo de Warner Bros. Joseph Kosinski es el director el reparto cuenta con destacada figuras del espectáculo entre los que se encuentran: Damson Idris,Javier Bardem,Tobias Menzies y Sarah Niles.





Embed - F1 | Teaser Oficial | Subtitulado



La reacción de Fernando Alonso al ver a Brad Pitt

Brad Pitt se hizo presente en el Gran Premio de Gran Bretaña y la reacción de Fernando Alonso al notar su presencia en el circuito llamó la atención de los fanáticos.

Es que en un video que también causó revuelo en las redes sociales se puede observar cómo el piloto gira decididamente, y de manera teatral, para seguir con la mirada al actor hollywoodense.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Albertdw98/status/1810061220659015940/&partner=&hide_thread=false La reacción de Fernando Alonso al ver a Brad Pitt hacer de piloto de F1 como si nada a su lado. pic.twitter.com/jimKjyycnH — Albert (@Albertdw98) July 7, 2024



El hecho ocasionó tal repercusión que rápidamente algunos usuarios de las plataformas digitales comenzaron a pedir un papel de villano para que el español y así que forme parte del esperado filme.

Al parecer solo quedará en un anhelo de los fanáticos ya que hace algunas semana en diálogo con la revista Car and Driver, el corredor habló sobre su retiro y la posibilidad de virar su carrera a otro ámbito: "La vida te lleva a veces por caminos inesperados, encuentras motivaciones que pensabas que no ibas a tener, disfruto con lo que hago, no siento el momento o la llamada de parar y sigo disfrutando".

