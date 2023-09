Arden las redes por Taylor Swift: Ahora, llega a los cines

El precio de las entradas cuestan entre $5.800 y $9.000 en cines de la Argentina . Además, el combo del balde de pochoclos especial de Taylor Swift, en Hoyts por ejemplo, ronda los $10.900.

Por decisión de la distribuidora, no se aceptan promociones (2x1, etc.).

Se espera que Taylor Swift marque récord en taquilla

El lanzamiento internacional de la película será manejado por AMC, actuando como distribuidor global por primera vez. Según Variety, AMC aseguró que " la expansión mundial incluirá la película en todos los lugares del teatro Odeón en Europa".

Hace un mes atrás, Swift y AMC anunciaron que la película llegaría a las pantallas de los Estados Unidos, Canadá y México. Ahora, anunciaron la llegada a más de 4.000 cines en América del Norte.

Las expectativas para la taquilla de la película se dispararon después de que AMC vendió US$26 millones en entradas el primer día que salieron a la venta, un récord de un día para la cadena.

Se espera que la película Eras Tour se acerque o supere los US$100 millones en EE. UU, durante su primer fin de semana. Según publicó The Hollywood Reporter, si logra un fin de semana de apertura de tres dígitos, se unirá a la compañía de solo cinco películas que lo han logrado hasta ahora en 2023 (Barbie, The Super Mario Bros. Película, Guardianes de la galaxia vol. 3, Spider-Man: a través del Spider-Verse y Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

