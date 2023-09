Arbitraje pondría límite al absurdo argentino en Hidrovía

Tanto los expositores (todos expertos o especialistas en la temática abordada) como la mayoría de los asistentes, coincidieron en que las autoridades argentinas llevaron a los socios del corredor fluvial a una situación de extrema tensión.

Luego, la Cancillería argenta debería calmar el fuego lo antes posible.

hidrovia.jpeg

El conflicto

Desde la transformación de los cauces de los ríos Paraná y Paraguay en un corredor fluvial con señalización y profundidad acorde a los tráficos fluviomarítimos internacionales dando origen a lo que hoy se conoce como Hidrovia Paraná Paraguay, la empresa contratada para mantener la profundidad del cauce del rio Paraná (en el tramo bajo jurisdicción nacional) se encargó de cobrar un peaje compensatorio por el servicio prestado a toda embarcación que ingresara o egresara del corredor fluvial. Este peaje era único y por todo concepto.

El gobierno nacional, puesto en la tarea de proceder a la renovación de la concesión otorgada a la firma 'Hidrovía SA' (una unión entre Jan de Nul y EMEPA) fracasó reiteradamente en la tarea propuesta por lo cual -en una forma bastante peculiar- procedió a reformar el estatuto de la Administración General de Puertos (AGP) y procedió a “concederle de facto” la concesión del servicio de dragado y balizamiento del corredor fluvial.

De paso, Jan de Nul y EMEPA entraron en diferencias, EMEPA (Gabriel Romero) decidió reorganizar sus negocios luego de la 'causa Cuadernos' (Mauricio Macri / Claudio Bonadío / Carlos Stornelli), y quedó a cargo del negocio la empresa de Países Bajos, que levantó el perfil tanto en medios de comunicación como en actividades empresariales y culturales. El mayor riesgo argentino en su cartera de negocios, según la historia oficial, es consecuencia del matrimonio entre el heredero de Jan de Nul (Pieter Jan de Nul) y una argentina. Pero hay versiones Lado B en estas cuestiones: en la Hidrovía puede conseguirse una elevadísima tasa de rentabilidad y otros negocios, inclusive de energía (Philippe Hutse).

Dado que AGP a pesar de tener 57 gerentes no tiene ni operarios ni embarcaciones para la tarea, en forma simultanea a la adjudicación de las tareas de dragado subcontrató a la firma Jan de Nul, la que de esta forma pasó a cobrar los servicios prestados desde AGP siendo esta sociedad del Estado la que cobra el peaje.

Ya sea por el aumento de la burocracia estatal, por la necesidad de aumentar la recaudación fiscal en divisas o por desmanejos propios del ente portuario, AGP dispuso el cobro de un nuevo peaje por “servicios de dragado y balizamiento” en el tramo norte del rio Paraná.

Si bien el acuerdo marco de la Hidrovía suscripto por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay establece por un lado la libertad de navegación a todas las banderas del mundo por el corredor fluvial y la obligación de quienes naveguen por el mismo de abonar distintas tasas por los servicios que reciban de los estados ribereños, según los especialistas la decisión argentina viola el acuerdo citado. Si bien el acuerdo marco de la Hidrovía suscripto por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay establece por un lado la libertad de navegación a todas las banderas del mundo por el corredor fluvial y la obligación de quienes naveguen por el mismo de abonar distintas tasas por los servicios que reciban de los estados ribereños, según los especialistas la decisión argentina viola el acuerdo citado.

“La hidrovia existe porque 5 países se pusieron de acuerdo y constituyeron una sociedad. Entonces Argentina no puede tomar medidas unilaterales sin consultar a sus socios es algo elemental”, sostuvo uno de los abogados especialistas presente en el seminario.

Los expertos consultados en general coinciden en lo siguiente: En primer lugar, luego de 25 años de no cobrar por un servicio prestado se hace muy difícil argumentar que ahora se está haciendo algo que antes no se hacía ya que el rio siempre estuvo allí y siempre se navegó.

Pero asumiendo que se estén realizando tareas de mayor envergadura que insuman gastos adicionales, corresponde que Argentina los exponga en el plenario de socios, los justifique y cuantifique permitiendo de esa manera a los diferentes miembros del tratado expresar su conformidad o discrepancia con el “costo beneficio” entre la tarea realizada y el costo de esta.

Pieter Jan de Nul.webp Sabrina Fontana Unzueta y su pareja, el heredero Pieter Jan De Nul, durante el bautismo de la draga Pancho.

Escuchado en un pasillo de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste), donde ocurrió todo:

Hay algo que las autoridades argentinas no consiguen explicar con claridad, si a un tren de barcazas procedente de o en subida hacía Paraguay, Bolivia o Brasil se le cobra por el “costo del dragado” US$ 1,47 por tonelada. Ese mismo costo debería pagar un convoy de bandera argentina que realiza un tráfico fluvial por la misma vía. Hay algo que las autoridades argentinas no consiguen explicar con claridad, si a un tren de barcazas procedente de o en subida hacía Paraguay, Bolivia o Brasil se le cobra por el “costo del dragado” US$ 1,47 por tonelada. Ese mismo costo debería pagar un convoy de bandera argentina que realiza un tráfico fluvial por la misma vía.

Algo más:

“Hay un argumento bastante discutible que han expresado diversos armadores fluviales argentinos que indica que si un convoy paraguayo hace cabotaje en Argentina el peaje se abona a la tarifa en pesos a un valor $ 1,47 por tonelada de arqueo. En la misma falacia se sostiene que si un tren de barcazas de bandera nacional hace tráfico internacional abona la tasa de U$S 1,47 como si fuera de bandera extranjera. Lo cierto es que ambos supuestos hoy casi no se dan en la hidrovia”.

“SI estamos cobrando una tasa retributiva de un servicio esta no puede tener dos valores o vale casi un dólar y medio o vale un peso y medio (vaya diferencia) El gobierno argentino justifica esta abismal diferencia argumentando que como estado soberano es libre de “subsidiar” el cabotaje nacional, algo extraño para un país que sistemáticamente cobra el IVA al combustible que cargan remolcadores de bandera nacional aunque vayan al exterior mientras que no lo hace con las embarcaciones de banderas extranjeras que navegan la Hidrovia”.

Antes, el lunes 18/09 en Foz de Iguazú (Brasil), empresarios y autoridades paraguayas y brasileras se reunión para esbozar una estrategia común frente a lo que consideran una agresión a la armonía regional. Nadie de la Argentina estuvo presente salvo un cronista especializado en cuestiones marítimas invitado a dar su opinión al respecto. ¿Desinterés? ¿Prepotencia?

jan-de-nul-rio-uruguay.jpg Draga de Jan de Nul Group en acción.

Derivaciones y posibles soluciones

La escalada del conflicto (netamente económico) ha determinado que

Paraguay decidiera retirar el 100% de la cuota de energía que el corresponde como socio de la represa binacional Yacyretá y

y Argentina comience a dificultar el tránsito de mercaderías desde o hacía Paraguay mediante embargos a convoyes e incluso trabas a la salida de camiones con combustible por vía terrestre para ejercer presión.

La férrea determinación de los 4 socios (Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay) de llevar la cuestión a un arbitraje internacional (previsto en los mecanismos de solución de controversias) lleva a la Argentina a una acuciante decisión:

O sigue adelante en su postura y se encamina a un lapidario fallo adverso que liquidará el cobro del peaje adicional implementado unilateralmente,

o se sienta a negociar una tarifa razonable que no sea interpretada como “lucrativa” sino solamente como retributiva de un servicio y termina con la irregular doble tarifa.

Por estas horas y en vísperas de una reunión a realizarse en Ciudad de Buenos Aires entre los 5 países signatarios del acuerdo se trabaja a destajo en Cancillería a efectos de llevar una propuesta “superadora”.

“Es muy probable que acordemos bajar el peaje en dólares a la mitad unificando la tarifa en algo así como U$S 0,70 tanto para el cabotaje nacional como para el tráfico internacional, preferimos soportar las quejas de los navieros nacionales los que igual tienen margen de ganancias muy elevados a continuar escalando un conflicto internacional sin precedentes”, sostienen desde el Palacio San Martín

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Sin JxC ganando y sin Macri, LN+ se reinventa con Milei

Salud, en crisis: CADIME envía un mensaje a los candidatos

Hidrovía: "Paraguay nunca puso una moneda"

Índice Rubinsten: Inflación semanal +2% y "en baja"

Mauricio Macri ya no es cacique: Se le plantó un intendente