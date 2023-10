Adiós leyenda: Homenaje a Matthew Perry, Chandler en Friends

image.png

Su aspecto físico se deterioró notablemente y llegó a pesar 66 kilos. Sus compañeros de Friends intentaron ayudarlo y lo apoyaron en su recuperación.

Un legado imborrable

A pesar de sus dificultades, Perry nunca dejó de trabajar como actor. Además de Friends, participó en películas como Fools Rush In, The Whole Nine Yards y 17 Again. También incursionó en el teatro y la producción. En 2015, creó y protagonizó la serie The Odd Couple, basada en la obra homónima de Neil Simon.

Perry también se dedicó a la filantropía y la concientización sobre las adicciones. En 2013, recibió el premio Campeón del Cambio por parte del gobierno de Barack Obama por su labor en ese campo.

image.png El actor abrió su propia clínica de rehabilitación llamada Perry House y compartió su experiencia personal con otros adictos.

Su última aparición pública fue en el especial Friends: The Reunion, que se estrenó en mayo de 2021. Allí se reunió con sus viejos amigos para recordar los mejores momentos de la serie que los lanzó a la fama. Perry se mostró emocionado y nostálgico, pero también evidenció algunos problemas para hablar y moverse.

Su muerte ha causado una gran conmoción entre sus fans y sus colegas, que lo han despedido con emotivos mensajes en las redes sociales. Matthew Perry deja un legado imborrable como uno de los actores más queridos y talentosos de Hollywood.

Su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de millones de personas que disfrutaron de su humor y su carisma.

