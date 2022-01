Ucrania pide bajar los humos y USA le echa leña al fuego

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este viernes a la OTAN "decir abiertamente" si la antigua república soviética ingresará en el bloque militar pese a la negativa de Rusia.

"Queremos algo concreto, tenemos que contar con algo", afirmó el mandatario ucraniano durante una rueda de prensa con medios extranjeros en Kiev.

Además, el Pentágono exigió este viernes a Rusia que dé un paso atrás en la crisis de Ucrania y sostuvo que USA seguirá apoyando la independencia de Kiev.

“Una invasión rusa en Ucrania sería "espeluznante", afirma el jefe del estado mayor de USA.

En Kiev no hay ánimo de conflicto

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hoy (28/01) le pidió a Occidente que no aliente el pánico sobre un eventual o inminente ataque de Rusia, porque “da la sensación de que en el país hay tanques en las calles y la gente sale huyendo, cuando no es así”.

Sobre el Formato de Normandía y la reunión del martes 26/01 en París, Zelenski dijo que: “La primera prioridad es llegar a un alto el fuego estable e incondicional en Donbás”. El Donbás o Donbass es una región al este de Ucrania dominada por movimientos separatistas pro rusos. Allí tienen el poder las Milicias de Autodefensa de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, sus dos principales ciudades.

Rusia por su parte criticó la decisión de USA de convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis en Ucrania y llamó a otros países a frenar su realización.

Como explicó EFE, la cita, solicitada ayer por la delegación estadounidense y prevista para el próximo lunes, supondría la primera vez en que el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas aborda la actual escalada de la tensión en la zona y la acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana.

Serguéi Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, también descartó la guerra:

Si depende de Rusia no habrá guerra. No queremos guerras, pero tampoco permitiremos que se ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses. Si depende de Rusia no habrá guerra. No queremos guerras, pero tampoco permitiremos que se ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses.

Al mismo tiempo, no descartó que alguien quiera provocar acciones bélicas y advirtió de que "el régimen de Kiev no controla a una enorme cantidad de militares".

Guerra del Gas

El gas es lo que realmente se juega en Ucrania, y los verdaderos intereses de Occidente allí. Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron un comunicado conjunto para confirmar que no habrá desabastecimiento a pesar de la tensión generada con Rusia.

Trabajamos juntos para lograr un suministro continuo, suficiente y oportuno de gas natural a la Unión Europea desde diversas fuentes de todo el mundo para evitar interrupciones del suministro, incluidas las que podrían resultar de una nueva invasión rusa de Ucrania. Trabajamos juntos para lograr un suministro continuo, suficiente y oportuno de gas natural a la Unión Europea desde diversas fuentes de todo el mundo para evitar interrupciones del suministro, incluidas las que podrían resultar de una nueva invasión rusa de Ucrania.

Moscú es la principal fuente de gas de la UE; aporta un 40% de las importaciones de este combustible del que los 27 son absolutamente dependientes: el bloque comunitario compra fuera de sus fronteras el 90% del gas que consume.

USA ya salió a hablar con otros posibles vendedores como Qatar. Y una fuente cercana a Biden declaró que "Doha puede ayudar en caso de una gran interrupción global como la que ocurrió en 2011 durante el desastre de Fukushima".

Doha, uno de los principales productores de gas natural licuado (GNL) del mundo, puede enviar ciertos volúmenes de gas adicional a Europa. Sin embargo, el país no tiene mucho suministro adicional ya que la mayoría de los volúmenes se contratan mediante acuerdos a largo plazo, agregó la fuente.

El jeque catarí Tamim bin Hamad al-Thani, y el presidente de USA, Joe Biden se reunirán el próximo domingo 30/01 para hablar sobre la provisión de gas a Europa.