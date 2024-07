Trump: Soberbio discurso, invocación a Dios y Taiwán-Ucrania en la derrota

“Ninguno de nosotros conoce el plan de Dios ni adónde nos llevará la aventura de la vida. Pero si los acontecimientos del sábado pasado dejan algo claro es que cada momento que tenemos en la Tierra es un regalo de Dios. Tenemos que aprovechar al máximo cada día para la gente y el país que amamos”, aseguró Trump, visiblemente emocionado, tras haber sobrevivido al ataque en su contra del pasado 13 de julio en un mitin en Pensilvania.

También, le ha venido como anillo al dedo, los reiterados lapsus y desorientaciones de su oponente Joe Biden, al borde de la senilidad, que preocupan de lleno al Partido Demócratata, que off the record le pide que se corra por no estar en pleno uso de sus facultades mentales.

Es hora de un cambio. Simplemente no podemos sostener cuatro años más de esta administración Es hora de un cambio. Simplemente no podemos sostener cuatro años más de esta administración

En la Convención Republicana de este jueves a la noche, la primera parte de su oratoria de 'campeón' mantuvo en vilo al público: rememoró el momento en que casi le cuesta la vida, cuando un tirador le disparó y esa bala le rozo su oreja durante el mitin político del 13 de julio en Pensilvania.

image.png Donald Trump es presentado durante la última noche de la Convención Nacional Republicana el jueves 18 de julio de 2024, oficializando su candidatura a Presidente de USA| AP

"Oí un fuerte zumbido y sentí que algo me golpeaba, muy muy fuerte en la oreja derecha. Me dije: 'Vaya, ¿qué ha sido eso? Solo puede ser una bala' (…) Se supone que no debo estar aquí esta noche", recordó Trump, afirmando incluso que considera que "Dios" fue quien lo salvó.

En tal mónologo, también embistió contra la gestión de Joe Biden, a la que acusa de mantener relaciones -debajo del tapete- con China. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU fue la que develó en mayo del año pasado que el actual mandatario Joe Biden y su familia recibieron sospechosamente más de US$ 1 millón a sus cuentas desde China y Rumania, incluso desde la cuenta bancaria de un estafador.

El daño que Biden le ha hecho a este país es impensable El daño que Biden le ha hecho a este país es impensable

"No habrán hecho nunca el daño que ha hecho Biden, sólo voy a utilizar el término una vez", dijo Trump. "Biden. No voy a utilizar más el nombre. Sólo una vez", añadió.

Lo apunta por llevar a USA al borde del abismo, cuando el gobierno sorteó un default al elevar el techo de la deuda, hace dos años, por el gasto exorbitante en guerras externas desde las arcas estatales, como la de Ucrania, por la que llevan gastando más de 100.000 millones de dólares.

La estabilidad económica de Estados Unidos caminó por la cornisa el año pasado dado el atraso en el pago de los T bons –del Tesoro–, tal como Urgente 24 contó, lo que propició la necesidad imperiosa de Joe Biden de que se aprobara en el Senado (con gran bancada republicana) la elevación del techo de la deuda de US$ 31, 4 billones para evitar el incumplimiento, sorteando así un default

image.png Varios miembros de la familia de Donald Trump, entre ellos su esposa Melania, su hija Ivanka y su hijo Eric, asistieron a la última noche de la convención republicana © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

“Durante mucho tiempo otros países se han aprovechado de nosotros… muchas veces esos otros países son considerados supuestos aliados. Se han aprovechado de nosotros durante años. Perdemos empleos, perdemos ingresos, y ellos lo ganan todo y acaban con nuestros negocios, acaban con nuestra gente. Lo detuve durante cuatro años… y lo volveré a detener”, dijo Trump y el público republicano estalló en aplausos.

Incluso Trump, hace algún tiempo, para ilustrar su lineamiento de política exterior, lanzó que Taiwán debería pagarles por su patrullaje y seguridad -frente al Eje de China- , lo que demuestra su modelo netamente proteccionista , asegurando que la crisis del fentanilo en las calles amerita invertir en la frontera y en asuntos domésticos.

El aumento de los flujos migratorios en esta administración de USA es una "invasión que mata cientos de personas al año", sentenció. El neoyorquino prometió que si retorna a la presidencia de nuevo, "cerrará las fronteras".

No permitiremos que otros países vengan, nos quiten nuestros empleos y saqueen nuestra nación..,La forma en que venderán sus productos en Estados Unidos es fabricándolos en Estados Unidos, y sólo en Estados Unidos. No permitiremos que otros países vengan, nos quiten nuestros empleos y saqueen nuestra nación..,La forma en que venderán sus productos en Estados Unidos es fabricándolos en Estados Unidos, y sólo en Estados Unidos.

image.png El expresidente Trump estrecha la mano del candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, en la Convención Nacional Republicana en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin, el 16 de julio de 2024. (Reuters/Brian Snyder)

Por otro lado, el momento más emotivo de su discurso de oficialización de candidatura, fue cuando conmemoró al bombero Corey Comperatore, quien murió cubriendo a su familia por una bala perdida del tirador de Pensilvania: Trump mostró su uniforme en la Convención Nacional Republicana y besó su casco.

“No hay amor más grande que dar la vida por los demás. Este es el espíritu que forjó a Estados Unidos en sus horas más oscuras, y este es el amor que llevará a Estados Unidos de regreso a la cima de los logros y la grandeza humanos”, añadió Trump.

“Esto es lo que necesitamos. A pesar de un ataque tan atroz, nos unimos esta noche, más decididos que nunca. Nuestra determinación es inquebrantable y nuestro propósito no ha cambiado: ofrecer un gobierno que sirva al pueblo estadounidense mejor que nunca”, sentenció.

Otra escena que dio que hablar, pero esta generó excitación, fue cuando el luchador profesional Hulk Hogan arengó al público cuando se desgarró las vestiduras, literalmente, en una especie de show para exhibir una remera que decía Trump 2024. "Cuando quisiron matar al proximo presidente de lso Estados Unidos, dije, ya vi suficiente...¡Quiero que Trumpmania haga grande a America otra vez!", lanzó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Jota_DBS/status/1814153332073591042&partner=&hide_thread=false La figura más iconica del wrestling: Hulk Hogan, hizo explotar la convención republicana con una promo en apoyo a la campaña Trump-Vance. pic.twitter.com/x2JsAv7Brn — Jota Dobbs (@Jota_DBS) July 19, 2024

Trump apeló al centro ante la fractura demócrata

Tanto al inicio de su arrrollador discurso, como al final, Donald Trump llamó a la unidad nacional y al cierre de grietas frente a un contexto actual de grieta demócrata. Un grueso del electorado planea no ir a votar/ o no votar a su candidato Biden porque temen que el gobierno siga en manos de un presidente que confunde a Zelenski con Putin, además de tener evidentes lapsus y desorientaciones.

La discordia y la división en nuestra sociedad deben ser sanadas La discordia y la división en nuestra sociedad deben ser sanadas

"En una época en la que nuestra política nos divide con demasiada frecuencia, ahora es el momento de recordar que todos somos conciudadanos: somos una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", enfatizó Trump.

image.png Donald Trump aceptó la nominación de su partido en la última noche de la Convención Nacional Republicana el jueves © Jim Lo Scalzo/EPA-EFE/Shutterstock

"No debemos criminalizar la disidencia ni demonizar el desacuerdo político. En ese sentido, el Partido Demócrata debería dejar de inmediato de utilizar el sistema judicial como arma y de etiquetar a su oponente político como enemigo de la democracia, especialmente porque eso no es cierto", afirmó Trump haciendo referencia a las causas en su contra a las que etiqueta como 'Lawfare'

Me dirijo a todos los ciudadanos, ya sean jóvenes o viejos, hombres o mujeres, demócratas, republicanos o independientes, negros o blancos, asiáticos o hispanos Me dirijo a todos los ciudadanos, ya sean jóvenes o viejos, hombres o mujeres, demócratas, republicanos o independientes, negros o blancos, asiáticos o hispanos

Trump aseguró ante la ciudadanía allí presente y frente a la cobertura televisiva, que si el hubiese estado en la Casa Blanca durante los último cuatro años, las guerras en Ucrania y Gaza nunca hubieran existido, porque los líderes del mundo a él sí lo "respetan".

Hace algún tiempo dejó entrever que hubiera negociado con Ucrania para que le entregue Crimea y territorios rusófonos a Rusia (2014) para evitar un mayor derramamiento de sangre como el de estos días.

image.png Donald Trump besa a la ex primera dama Melania Trump en el escenario después de aceptar la nominación de su partido en el último día de la Convención Nacional Republicana de 2024 en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin

En cuanto al conflicto en Gaza y la actual escalada en Medio Oriente (Hezbollah, Hamás, Hutís de Yemen y milicias chiitas contra Israel /Occidente) culpó a Irán de estar detrás de la inestabilidad actual, mencionando que en su gobierno estaban en "bancarrota", haciendo alusión al paso en falso que dio Biden al pactar con ellos.

"Pondré fin a todas y cada una de las crisis internacionales que la actual administración ha creado, incluyendo la horrible guerra con Rusia y Ucrania, que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente, y la guerra causada por el ataque a Israel, que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente.", dijo Trump.

Recordemos, tal como contó Urgente24 en octubre del 2023, Joe Biden cayó en la trampa y financió "sin querer" a Hamás acordando un canje de reos entre Irán-USA a cambio de descongelar más de US$ 6.000 millones del régimen iraní.

Estados Unidos dio un paso en falso en el 2023 al pactar un canje de reos con Irán bajo la condición de desbloquearle fondos al régimen –que off the record financia a Hamas–, que habría abonado el camino para materializar el cruel atentado terrorista en Israel.

image.png El desbloqueo de más de 6.000 millones de dólares del petróleo iraní, que estaban retenidos en Corea del Sur tras las sanciones impuestas a Teherán en la gestión de Trump, podrían haber sido utilizados para abastecer en municiones y armas al Hamas

Urgente 24 avisó, tal como el expresidente Donald Trump, que los 6.000 millones de dólares devueltos al gobierno de Ebrahim Arasi serían utilizados para financiar al terrorismo: ahora los republicanos le restriegan al mandatario demócrata que su mala jugada activó el conflicto israelí-palestino.

“Tonto como una roca”, así catalogó el expresidente Donald Trump a Biden en su cuenta de Truth Social a mediados de septiembre del 2023, cuando se oficializó el acuerdo entre Washington y Teherán que trajo a USA sanos y salvos a tres iraníes-estadounidenses pero le otorgó el indultó de Casa Blanca a cinco iraníes. "Ese dinero va a usarse para actos terroristas en Medio Oriente", vaticinó.

Más contenido en Urgente24:

Clientes del Banco Provincia caen en masa ante una nueva estafa

Banco Provincia lanza crédito de 1 millón con una tasa regalada: Quiénes pueden acceder

FMI: No hay tiempo para Argentina, es un 'Sálvese quien pueda'

El error que muchos cometen antes del sexo y deben eliminar

Marcelo Mindlin y Daniel Sielecki, muy cerca de quedarse con la emblemática Loma Negra