Trump reculó con China: un 80% de aranceles "es correcto"

¡Un arancel del 80 % a China me parece correcto! ¡Un arancel del 80 % a China me parece correcto!

image.png Trump baja la espuma con China y define un 80% de aranceles a los productos chinos | GENTILEZA EFE

Trump también publicó: "¡CHINA DEBERÍA ABRIR SU MERCADO A EE. UU.! ¡SERÍA MUY BUENO PARA ELLOS! ¡LOS MERCADOS CERRADOS YA NO FUNCIONAN!"

A pesar de los elevados aranceles impuestos a Pekín, las estadísticas del viernes exhibieron que las exportaciones de China crecieron marcadamente en abril, fortaleciendo la posición del Gobierno de Xi Jinping, justamente antes del fin de semana, cuando sucederá la reunión clave en Ginebra.

El balance positivo de las exportaciones chinas se debió a que las empresas de Pekín desviaron sus flujos comerciales hacia el Sudeste Asiático, Europa y otros destinos, tras la imposición de los aranceles de Trump. Las exportaciones aumentaron un 8,1 % en dólares en comparación con el año anterior, según informaron las aduanas chinas.

El origen de la guerra comercial entre Trump y China

Hace tan sólo días, el presidente estadounidense justificó su decisión de imponer tarifas del 145% a los productos chinos, y dijo que se debía, en parte, al déficit comercial de Estados Unidos con tal país, que en 2024 alcanzó los 295.000 millones de dólares.

Perdimos un billón de dólares con China en comercio por culpa de un presidente incompetente (Biden)(...)Y al no comerciar, no perdemos nada. Así que estamos ahorrando un billón de dólares Perdimos un billón de dólares con China en comercio por culpa de un presidente incompetente (Biden)(...)Y al no comerciar, no perdemos nada. Así que estamos ahorrando un billón de dólares

image.png Washington y Pekín han estado enfrascados en una creciente guerra comercial | GENTILEZA REUTERS

Desde el 3 abril, cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó al mundo con una serie de aranceles, Washington y la Casa Blanca han estado en medio de una batalla comercial sin precedentes.

Aquel “Día de la Liberación”, como así lo bautizó Trump, entraban en vigor nuevos aranceles globales impuestos por Washington:

aranceles del 34% a las importaciones procedentes de China (que luego fueron escalando hasta al 145% ),

), aranceles del 20% a la Unión Europea

aranceles del 10% a países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Brasil

como Argentina, Colombia y Brasil impuesto base del 10% sobre las importaciones de 185 países y tasas más altas para naciones con superávit comercial.

En caso de Reino Unido, impuso un arancel del 10%, aunque UK podrá exportar 100.000 automóviles a Estados Unidos libres del arancel adicional del 25 por ciento de Trump sobre las importaciones de automóviles

Pero, la misma semana del “Día de la Liberación”, los mercados del mundo empezaron a operar a la baja. Entonces, Trump se vio obligado a tener que recular. Sin embargo, no lo hizo lo mismo con los aranceles a China, ya que, de hecho, los fijó en un 145%.

