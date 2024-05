Stormy Daniels sube al estrado: Esperan detalles sobre el encuentro sexual

image.png Nerviosismo en la defensa de Donald Trump ante el testimonio de Stormy Daniels.

De acuerdo a portales digitales Donald Trump eliminó la publicación de Truth Social en la que arremetía con el juez Juan Merchán por ser “sesgado, partidista torcido y altamente conflictivo” quejándose de que su equipo no tuvo tiempo suficiente para prepararse para el próximo testigo en el juicio penal por dinero en secreto.

“Hace poco me dijeron quién es el testigo de hoy. Esto no tiene precedentes, no hay tiempo para que los abogados se preparen”.

Algunos dijeron que la repentina desaparición del posteo en Truth Social responde al temor del magante de violar otra vez una orden de silencio impuesta por el tribunal que le impide intimidar a personas estrechamente relacionadas con el caso, incluidos los testigos.

El juez Merchan le ha dejado claro a Trump que lo encarcelaría si las violaciones continuaran, según The Guardian. "Señor Trump, como usted sabe, la fiscalía ha presentado tres mociones separadas para declararlo culpable de desacato penal. Parece que las multas de 1.000 dólares no son un elemento disuasorio".

"Lo último que quiero hacer es meterte en la cárcel. Usted es el ex presidente de los Estados Unidos y posiblemente también el próximo presidente... pero al final del día, tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es proteger la dignidad del sistema judicial”.

Tal como contó Urgente24, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes pasado fue declarado culpable de 'desacato' por violar la orden de silencio impuesta por el juez de la Corte de Manhattan en el caso Stormy Daniels: injurió a testigos y nombró a jurados en sus redes sociales.

Donald Trump complicado

El lunes las declaraciones de dos testigos complicaron a Trump. A través del testimonio del primero llamado esta semana, Jeffrey McConney ,excontralor de la Organización Trump y vicepresidente senior, la fiscalía intentó demostrar que Trump tenía un conocimiento íntimo de sus finanzas personales y de sus empresas, y que los pagos a Michael Cohen eran fuera de lo común para su jefe.

Asimismo, con el de Deborah Tarasoff, excontadora del Organización Trump, testificó que Trump firmó personalmente cheques de reembolso a su “reparador” Michael Cohen , quien hizo el pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels que está en el centro de este caso.

Noticia en desarrollo...

