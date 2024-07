Sánchez 'mudo' entre lo de Begoña y el fraude de Maduro: Yolanda Díaz al rescate

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/herqles_es/status/1817908014436823457&partner=&hide_thread=false | La vicepresidenta Yolanda Díaz pide reconocer los resultados fraudulentos que dan como ganador en Venezuela al régimen de Nicolás Maduro, que mientras mantiene secuestrado en un centro de detención y torturas al periodista español Cake Minuesa. pic.twitter.com/ISdvnlty5d — Qs (@herqles_es) July 29, 2024

El portavoz adjunto de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago, tal como Yolanda Díaz, pidió a la Opisición venezolana "reconcer los resultados"

"El Gran Polo Patriótico ganó las elecciones presidenciales en Venezuela con el 51,2%. ¡Enhorabuena! Un sistema de votación previamente aceptado por la oposición, con 16 mecanismos de verificacion, concurriendo 21 partidos con 9 candidatos. La oposición debe aceptar el resultado", señaló el dirigente a través de X, haciendose eco de los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad venezolana chavista acusada de inhabilitar a dirigentes y de legitimar el fraude.

Sánchez en 'mute' contra su esposa y sobre el fraude en Venezuela

Pedro Sánchez se ha querellado este martes contra el juez Juan Carlos Peinado por la causa de prevaricación contra su mujer Begoña Gómez “en defensa de la dignidad de la institución de la Presidencia del Gobierno de España" tras ampararse en el derecho constitucional a no declarar por ser familiar de la imputada.

“Es el querellante el Presidente del Gobierno de España, como órgano integrante del Gobierno de España en los términos definidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno”, dice el escrito presentado este martes por su Defemsa. No obstante, al entenderse “agraviada la institución que dirige por el delito presuntamente cometido” su defensa debe ser asumida por la Abogacía General del Estado.

image.png Begoña Gómez y Pedro Sánchez.

Su querella se enmarca en el proceso penal contra su mujer, la primera dama de España, Begoña Gómez, quien enfrenta una investigación penal por supuesto tráfico de influencias,y corrupción tras una denuncia presentada por la ONG Manos Limpias que considera que "ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas" prevaliéndose en su condición de esposa del presidente del Gobierno.

Desde hace varios meses, la esposa de Pedro Sánchez viene eclipsando el debate público, tildada de "corrupta" por su participación en el caso Koldo/mascarillas, ocupando la primera plana de los diarios españoles y en bandeja servida para la Oposición (PP y VOX) que anhela llevarse puesto a Moncloa.

Es que en abril, Begoña López fue denunciada por la organización Manos Limpias por su vínculo con la compañía aérea Air Europa que fue 'rescatada' por el gobierno español en plena pandemia, mientras a la par realizaban 'concesiones irregulares' en el tema mascarillas.

Un mes después, el colectivo Manos Limpias ampliaría su denuncia por un supuesto trato a favor de Globalia por parte del Ejecutivo español, tras los contactos de la primera dama con el exconsejero delegado, el empresario Javier Hidalgo, como detalló Urgente24.

Asimismo, la Fiscalía de la Unión Europea (UE) ha reclamado al juez a cargo de la investigación contra,¡ Begoña Gómez acceder al núcleo central de la causa penal porque estarían involucrados fondos europeos.

La diligencia en Moncloa duró 20 minutos: EL PP y VOX enardecidos

El juez Juan Carlos Peinado no pudo tomar la declaración de Pedro Sánchez, porque éste se amparó en la ley y no dijo ni una sola palabra contra Begoña Gómez, por su derecho a no declarar contra la imputada, al ser su esposo.

La diligencia duró 20 minutos y Sánchez sólo habló 2 minutos. El juez le preguntó si tenía relación con alguno de los investigados, y entonces respondió lo obvio. Peinado además le preguntó si se amparaba en la dispensa/ley y Sánchez lo confirmó: concluyó todo con una firma del acta.

Al respecto, fuentes cercanas a Sánchez expusieron que el presidente ha estado"tranquilo", mientras que la Oposición, puntualmente la abogada de Vox, dijo haberlo visto "impávido y altanero, como lo soléis ver en el Congreso".

La responsable jurídica de Vox, Marta Castro, quien ha acompañado al juez en representación de las cinco acusaciones populares, criticó al presidente por eludir las preguntas, no sólo las relacionadas con Begoña Gómez.

El señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. A nuestro juicio, ese derecho le acogería en el caso de su cónyuge, pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense y el empresario Carlos Barrabés El señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. A nuestro juicio, ese derecho le acogería en el caso de su cónyuge, pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense y el empresario Carlos Barrabés

image.png El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Eduardo Parra./ Europa Press)

"Consideramos", añadió la representante de VOX, "que hay que analizar el alcance de esta no declaración, porque ha sido una posición en la que se ha negado a dar el conocimiento que tiene de unos hechos de los que es testigo y ya veremos las consecuencias que puede tener esto".

Recordemos que en España, la punta del ovillo de la causa contra Begoña Gómez partió del Caso Koldo, la trama de corrupción que salpicó al actual gobierno y a su séquito de funcionarios, que está relacionado con las licitaciones irregulares de mascarillas de Covid (y en sobornos a “empresas amigas”). Todo ello partió de la investigación judicial a Koldo García, un estrecho colaborador del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que es muy cercano al presidente Pedro Sánchez.

Koldo García, un estrecho colaborador del exministro de Transportes José Luis Ábalos, tenía una relación tan cercana con el presidente Sánchez que en campaña ambos recorrieron el norte del país en un Peugeot 407. Es más, Sánchez lo citó en su libro 'Manual de resistencia' al mencionarlo como "miembro de la candidatura" y que "se quedó a dormir en la oficina para custodiar los avales".

Las actuales investigaciones por el caso Koldo-mascarillas revelaron que durante la gestión del ministro de Transporte Abálos se suscribieron irregularmente varios contratos de emergencia para la compra de mascarillas en plena Pandemia, así como en los gobiernos balear y canario, y en el Ministerio del Interior.

Según la investigación preliminar de la oficina Anticorrupción, las 'concesiones' le habrían quitado al Estado español unos 54 millones de euros, de los cuales casi 17 millones se habría quedado la asociación criminal como una ganancia ilegal. Es por ello que el juez Ismael Moreno, entre el otro juez que ahora investiga a Begoña Gómez, está investigando delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias.

image.png La Fiscalía española afirma que hubo una “asociación criminal”, encabezada por la cara visible de Koldo García, quien concertó contratos públicos con particulares, llegando a cobrar dinero por “mediar y conseguir” adjudicaciones.

Koldo García se codeaba no sólo con el presidente Sánchez sino con otros funcionarios del gobierno. Incluso había sido chófer del exministro de Transporte Ábalos, y este último lo había colocado 'a dedo' en puestos claves de consejero en los Puertos del Estado y Renfe, la red de ferrocarriles del país europeo, entre 2018 y 2021.

En esa misma línea, varios dirigentes del Oficialismo y funcionarios estarían involucrados en el entramado de licitaciones irregulares y de corrupción como el exministro de Transportes José Luis Ábalos, anteriormente mencionado, al ex titular de Sanidad Salvador Illa y el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales.

image.png Luis Rubiales: Del beso no consentido con Jenni Hermoso, a comparecer por el caso Koldo

También, Víctor Francos, expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Grande Marlaska (ministro del Interior), Óscar Puente (Transportes), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Francina Armengol (presidenta de la mesa del Congreso) y Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE).

Como si esto fuera poco, aparece involucrado en el caso Koldo el empresario español Víctor de Aldama que pagó 1.3 millones por la compra del Zamora CF: sale a la luz que habría estado con Ábalos y su asesor Koldo en el aeropuerto de Barajas para recibir a la jugadora Delcy Rodríguez, además de haber tenido un 'pacto' con Begoña Gómez.

El actual presidente del Zamora CF tiene negocios en Sudáfrica y Sudamérica, así como en Madrid en el sector textil. Es considerado uno de los líderes del entramado de las mascarillas, ya que por aquellas fechas tenía prevalencia en el Ministerio de Transportes, por lo que se cree que influyó para que los contratos acabaran siendo adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión.

Entre los 56 comparecientes que convocó el PP por el caso Koldo aparece Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, que junto con Aldama se reunió con la esposa de Sánchez para cerrar negocios. Llamativamente Air Europa, compañía aérea del grupo Globalia, fue 'rescatada' por el gobierno de Sánchez.

Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, se habría reunido con Víctor de Aldama y con Javier Hidalgo, quienes le habrían presentado dos proyectos de negocios: una aplicación para vender medicamentos a domicilio -que la Agencia Española del Medicamento nunca autorizó- y un proyecto inmobiliario para revitalizar zonas despobladas de España, ¿una manera de 'blanquear' plata?

