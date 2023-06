Reforma Judicial en Polonia: Gran protesta antigubernamental

https://twitter.com/aguiar_tm/status/1665510229054742528 Multitudinaria manifestación anti gubernamental en #Polonia convocadas por el líder de la oposición #Kust ! pic.twitter.com/9L3nLwGQDP — CARLOS AGUIAR.geopolítica ™®! (@aguiar_tm) June 5, 2023

“¡Polonia está aquí! ¡Nadie nos puede silenciar!", proclamó el ex premier y líder de la Oposición (Partido Cívico), Donald Tusk, también expresidente del Consejo Europeo, en medio de la concentración. "Somos miles, miles de personas que tenemos a Polonia en el corazón, millones de mujeres y hombres polacos que están frente a la televisión y que no están vencidos, que no se dejan amedrentar", agregó.