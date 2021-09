Protestas en Venezuela por falta de vacunas Sputnik V

Las protestas comenzaron luego de que le informaron a los adultos mayores en el Hotel Alba Caracas, uno de los centros habilitados por el gobierno, que no había segunda dosis de la rusa, sino que sólo se aplicarían la Sinopharm o Sinovac de China. La Sputnik V es una vacuna que utiliza distintos componentes en cada dosis, y puede ser combinada con algunas vacunas contra el Covid-19 como la Moderna, pero no con la vacuna Sinopharm que utiliza el mismo componente en ambas dosis.