Paraguay: Corte Suprema y la mujer del titular del Colegio

Y entonces intentó generar la ola: "Yo creo que el cargo debería ocupar una mujer, sin dar nombres, diría que falta un espacio para la mujer".

Sin embargo, es necesario tener cuidado con esta propuesta.

Hay un movimiento importante para llevar a la Corte, en nombre de la paridad de género, a María Teresa González de Daniel.

Ella es la esposa del presidente del Colegio de Abogados de Paraguay, Arturo Daniel Sabe: ¿No resulta una situación polémica?

Hay un tema más complicado aún: la actuación de Arturo Daniel como abogado de empresas del holding vinculado a Horacio Cartes, presidente de la Alianza Republicana Nacional / Partido Colorado, pero también rotulado como "significativamente corrupto" por el Departamento de Estado estadounidense, existiendo algunas especulaciones aún más graves acerca de su porvenir, en especial si pierde su candidato presidencial, Santiago Peña.

cartes-macri4.jpg Horacio Cartes y su amigo, Mauricio Macri, cuando ambos eran Presidentes de sus respectivos países.

Si bien el Grupo Zuccolillo, enfrentado a Cartes, no es 'trigo limpio' a los ojos de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), es posible recordar que su diario, ABC Color, denunció semanas atrás que había 2 candidatos a la Corte Suprema a los que se le conocían vínculos con Cartes. Complicado tener en el máximo tribunal de Justicia representantes de un dirigente considerado "significativamente corrupto".

Un candidato, José Ignacio González Macchi; otro, María Teresa González de Daniel.

En un recorte, ABC Color apuntó al esposo, Jorge Arturo Daniel, quien defendió a Roque Fabiano Silveira, empresario brasilero del rubro Cigarrillos (Cartes tiene actividades al respecto), investigado por dar refugio y protección a Darío Messer, socio y amigo de Cartes condenado en Brasil.

En ese contexto se comenzó a integrar la terna de candidatos a la silla vacante en la Corte.

González Macchi quedó afuera pero la disputa ahora se refiere a González de Daniel.

Campos

Tras 18 rondas de votaciones y después de intercambiar varios nombres, el doctor Gustavo Adolfo Ocampos fue votado por 7 de los 8 miembros del Consejo de la Magistratura (CM) para integrar la terna de candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Curioso: Gustavo Ocampos no se encontraba entre los 20 mejores puntuados, pero logró el consenso de los miembros del Consejo de la Magistratura. Curioso: Gustavo Ocampos no se encontraba entre los 20 mejores puntuados, pero logró el consenso de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Él logró lo que no pudo Rubén Darío Romero Toledo, quien en todas las rondas alcanzó 5 votos y le faltó 1 para llegar a los 6 exigidos para integrar la terna.

El abogado Rubén Romero formó parte del Consejo de la Magistratura y ya integró la terna en 2018 para ocupar el cargo que dejó el ministro Sindulfo Blanco, junto a Emilio Camacho y Alberto Martínez Simón, quien fue el elegido.

También fue inhabilitado durante algunos años por emitir, supuestamente, cheques sin fondos, y recientemente fue denunciado por un presunto plagio en su tesis doctoral.

Peor aún: Rubén Darío Romero Toledo, ex integrante del Consejo de la Magistratura, fue filmado 'soplándole' datos al ex juez Óscar Rodríguez Kennedy, durante el exámen para ser candidato a la Corte Suprema. Nadie le creyó que no hubo irregularidades.

Ocampos acompañará a Gustavo Santander, elegido la semana pasada para la terna de donde saldrá al reemplazo del ex ministro Antonio Fretes, quien se jubiló después de 2 décadas en el Supremo.

gustavo-ocampos.jpg Gustavo Adolfo Ocampos, muy polémico candidato a la Corte Suprema de Justicia paraguaya.

El que se fue

El Ministerio Público abrió una investigación penal contra el extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, ante una denuncia en su contra por prevaricato.

La causa estará a cargo de la agente fiscal María Estefanía González.

La decisión fue tomada el 08/03/2023, tras la denuncia presentada por un grupo de supuestas víctimas de usura, representadas por el abogado Raúl Breuer. El documento ingresó el 30/12/2022 ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El letrado había señalado que el exmagistrado rechazaba in limine todos los pedidos de acciones que debían ser tramitadas por la Sala Constitucional de la Corte.

Es la 2da. causa abierta contra el exministro, teniendo en cuenta que en noviembre el Ministerio Público designó a un equipo de agentes para indagar los hechos relacionados al contrato firmado por su hijo, Amílcar Fretes, y el ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, según se dijo vinculado con Hezbolá.

En teoría, el acuerdo entre ambos consistió en trabar la extradición del libanés a USA a cambio de US$ 368.000. Hijazi era requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero.

Fretes dejó la Corte Suprema el 10/03, tras cumplir 75 años de edad, límite establecido en la Constitución Nacional para ocupar el cargo.

La que falta

Si bien hubo otras 2 rondas de votaciones para definir al 3er. candidato, no hubo avances y se convocó a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles 22/03, a las 08:00.

3 de los representantes del Consejo de la Magistratura -el senador Pedro Santa Cruz; el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez; y el presidente del órgano, Óscar Paciello-, proponen a una mujer para la CSJ: María Teresa González Daniel, doctora en Ciencias Jurídicas y magistrada, y obtuvo el 2do. mejor promedio en la calificación de postulantes para el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

https://twitter.com/ConsejoParaguay/status/1632822134132166657 #ProcesoCSJ2023 Calificaciones de Miembros del #CM a las exposiciones de postulantes para el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que se presentaron en las audiencias del miércoles 01 de marzo de 2023. pic.twitter.com/ndeMh22Drf — Consejo de la Magistratura (CM) (@ConsejoParaguay) March 6, 2023

https://twitter.com/MariaTeresaGD/status/1620464351298879489 Hace instantes he presentado mi postulación para el cargo de ministro de la CSJ, luego de 35 años de servicio en el Poder Judicial. https://t.co/1Iz77omIeY — María Teresa González de Daniel (@MariaTeresaGD) January 31, 2023

