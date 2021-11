Para Joe Biden, la elección en Virginia es un comicio clave

Biden en problemas

El exgobernador demócrata Terry McAuliffe y el republicano Glenn Youngkin corriendo mano a mano para suceder al gobernador demócrata Ralph Northam es un mensaje poderoso porque ningún republicano ha ganado una contienda estatal en Virginia desde 2009.

Los republicanos esperan revertir las pérdidas de votos en los suburbios ricos durante el mandato del ex presidente Donald Trump.

El presidente Biden ganó en Virginia por 10 puntos porcentuales sobre Trump en 2020, pero sus índices de aprobación han caído por debajo del 40%, convirtiéndolo en un lastre potencial para McAuliffe.

Virginia es 1 de los 2 estados que tienen elecciones para gobernador "fuera de año", y tanto demócratas como republicanos esperan que el resultado sea un referente electoral antes de las elecciones intermedias de 2022.

La contienda por gobernador en un año sin elecciones generales ha favorecido históricamente al partido de oposición a la Casa Blanca en ese momento, excepto la victoria de McAuliffe en 2013.

Joe Biden en la Casa Blanca.jpg Virginia es importante para Joe Biden, donde ganó por 10 puntos a Donald Trump y ahora está voto a voto, dicen.

Donald Trump

Biden, hablando con reporteros en Glasgow el martes, reconoció que la carrera estaba cerrada pero dijo que pensaba que McAuliffe ganaría. “No creo y no he visto ninguna evidencia de que si lo estoy haciendo bien o mal, o si tengo mi agenda aprobada o no, va a tener un impacto real en ganar o perdiendo”.

McAuliffe, de 64 años, siempre ha buscado vincular a Youngkin con Donald Trump.

Youngkin aceptó el respaldo de Trump pero éste no hizo campaña con él.

Trump elogió a Youngkin en un mitin telefónico el lunes 01/11 por la noche, informó Associated Press. “Mañana me gustaría pedirles a todos que salgan y voten por Glenn Youngkin”, dijo Trump a un grupo invitado de simpatizantes por teléfono. "Es un tipo fantástico", él agregó.