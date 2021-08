Otros 6 meses para Jeanine Áñez y Arce apela a la unidad

Mientras tanto, el actual jefe de Estado Arce hizo polémicas declaraciones durante su participación en el III Congreso Orgánico Estatuario del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba.

Hoy nos toca, como nunca, reconocer el rol trascendental que tiene el Movimiento Al Socialismo en la vida política de nuestro país, ya no puede haber elecciones sin la participación del Movimiento Al Socialismo, ya no puede haber elecciones subnacionales sin la presencia del Movimiento Al Socialismo

Además, recordó que el MAS es el único instrumento político que tiene presencia en cada uno de los municipios y en cada rincón del país.

"La historia nos ha demostrado que cuando vamos unidos (alcanzamos una serie de objetivos y por eso) unidos tenemos que salir de este congreso. Es muy importante esa variable de unidad (porque) la derecha no duerme, la derecha está sacando noticias falsas en los medios para que nos peleemos y para que nos dividamos porque ellos saben que si el MAS está unido, que si nosotros mantenemos monolíticamente la unidad, nunca nos van a vencer en las urnas, nunca nos van a vencer en las calles", manifestó.

En el congreso el MAS prevé modificar su estatuto con nuevas medidas contra los indisciplinados y "traidores".