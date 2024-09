Netanyahu ante la ONU: "El brazo de Israel llega a cualquier lugar de Oriente Medio"

“El 7 de octubre, miles de terroristas de Hamas, apoyados por Irán, entraron a Israel y asesinaron salvajemente a 1.200 personas. Violaron mujeres, quemaron vivos a bebés y familias enteras. Algunos de los familiares de rehenes nos acompañan aquí. Les pido que se pongan de pie”, sostuvo, mientras se oían aplausos en el recinto, como aquellos que recibió el jueves la Autoridad Palestina, del otro bando, que condenó a su archirival Hamás pero también le dijo a Israel "no nos vamos a ir de Gaza y Cisjordania".

“La maldición del 7 de octubre empezó cuando Hamas invadió Israel desde Gaza pero no terminó. Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán: si nos atacan, los atacaremos. En Irán no hay lugar a donde no pueda llegar el largo brazo israelí y eso se aplica a todo Oriente Medio. Tengo otro mensaje para el mundo: estamos ganando”, sentenció Netanyahu desde el estrado de la ONU.

En Irán no hay lugar a donde no pueda llegar el largo brazo israelí y eso se aplica a todo Oriente Medio En Irán no hay lugar a donde no pueda llegar el largo brazo israelí y eso se aplica a todo Oriente Medio

Es que tal como contó Urgente24, la disputa territorial entre Israel y Palestina tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, activó la actual contienda mundial foicalizada en el Golfo que involucra al grupo chiita Hezbollah (Líbano), las milicias yihadistas de Siria e Irak –como el ISIS–, los hutíes de Yemen que asaltan embarcaciones en el Mar Rojo -en solidaridad con el grupo palestino- y a Irán, el gran financista de todos ellos.

A su vez, el llamamiento a “una guerra Santa” por parte de la Yihad Islámica(Cisjordania y Gaza) en solidaridad con Hamás tras el ataque del 7/10 —para instaurar un gran califato musulmán— y la evidencia de que en las masacres a las kibutz transfronterizas estuvieron involucrados otros grupos terroristas, han generado una escalada de violencia más allá del enclave palestino.

El mapa que mostró Netanyahu para reinvindicar su escalada en Medio Oriente

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con orden de captura emitida por la Corte Internacional de La Haya por los delitos de lesa humanidad en Gaza, está siendo repudiado incluso por su propia comunidad judía de centro que le reclama el cese las hostlidades para evitar una escalada mayor y por el retorno con vida de los rehenes.

Dicho esto, este viernes desde el estrado del recinto de la ONU en Nueva York, Netanyahu mostró un mapa que llamó la “bendición” y otro que denominó el de la “maldición”. Lo hizo para respadar su actual despliegue militar y asedio que excede su conflicto con Hamás, por fuera de Gaza, y ahora incluiría al Líbano bajo el pretexto de ser un "escondite" de Hezbollah, el cual está siendo bombardeado.

De los dos mapas que les mostré: ¿Cuál será el que prevalezca en el futuro? De los dos mapas que les mostré: ¿Cuál será el que prevalezca en el futuro?

image.png Netanyahu en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el viernes 27 de septiembre.

“El arco maligno iraní interrumpe el comercio, destruye naciones e inflige miseria a millones de personas. Si piensan que el mapa oscuro es solo una amenaza para Israel, piensenló bien porque esta amenaza iraní, si no se controla, dañará a muchos países del mundo”, afirmó con contudencia.

“El mundo hace la vista gorda ante la agresión iraní, tanto interna como externa. Ese aplacamiento debe acabar ya. Las naciones del mundo deben apoyar a Israel. La pregunta que se nos plantea es sencilla. De los dos mapas que les mostré: ¿Cuál será el que prevalezca en el futuro? Israel decidió impulsar la bendición, estamos creando alianzas con nuestros vecinos árabes mientras enfrentamos el terrorismo”, destacó en el recinto.

Del mismo modo, tras las críticas en la Asamblea de la ONU contra Israel por los bombardeos indiscriminados contra civiles y por el bloqueo humanitario, dijo que “los terroristas siguen ejerciendo su poder en Gaza. Hamás roba la comida que llevamos y después sube los precios. Roban estos alimentos y después le ponen precios desorbitados"

Queremos una Gaza desmilitarizada. Estamos listos para apoyar a un gobierno local y civil Queremos una Gaza desmilitarizada. Estamos listos para apoyar a un gobierno local y civil

image.png Netanyahu muestra un mapa para justificar la escalada.

Luego, con respecto a los rehenes que permanecen bajo las garras de Hamás y lo que le ha valido las protestas sociales en las calles de Tel Aviv por no acceder a una tregua, expresó:

“Tengo un mensaje para los terroristas de Hamas: dejénlos marchar a todos ellos. Esta guerra puede acabar ahora. Lo que tiene que pasar es que Hamas se rinda, entregue las armas y libere a todos los rehenes. Si no lo hace, lucharemos hasta que logremos la victoria total, nada puede sustituirla”.

También habló de la escalada con el Libano, bastión al sur de la Hebollah, tras los beepers y walkie talkies explosivos (todo apunta a que fue obra del Mossad), los actuales bombardeos en ese país y el fuego cruzado diario transfronterizo.

Hezbollah coloca misiles en escuelas y hospitales, pone en peligro a su propia población. No estamos en guerra contra el pueblo de Líbano, estamos en guerra contra Hezbollah Hezbollah coloca misiles en escuelas y hospitales, pone en peligro a su propia población. No estamos en guerra contra el pueblo de Líbano, estamos en guerra contra Hezbollah

“Israel también debe derrotar a Hezbollah. Ese grupo hizo que pueblos del norte de Israel se convirtiesen en ciudades fantasma. Preguntensé cuánto lo tolerarían ustedes si les pasara. He venido aquí a decirles que ya no lo toleraremos. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar a sus hogares”, sentenció.

Y por último agregó: "Esta semana, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) destruyeron enormes porcentajes de cohetes de Hezbollah construidos con apoyo de Irán. Eliminamos a altos mandos y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se alcancen nuestros objetivos. Estamos decididos a eliminar la maldición del terrorismo”

Estamos decididos a eliminar la maldición del terrorismo Estamos decididos a eliminar la maldición del terrorismo

Más contenido de Urgente24

Racing tendrá 2 meses cruciales por la Copa Sudamericana y las elecciones

Crecen los choques en Energía para forzar a Eduardo Rodríguez Chirillo a seguir a Mario Russo

Rumores sobre Mercedes-Benz pero con Milei ya se fueron 8 multinacionales

Jesús tendrá su versión animada en 2025, con la voz de Oscar Isaac

Impacto de la gripe en niños: "No estamos vacunando oportunamente"