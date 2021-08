México demandó a empresas de USA por vender armas a narcos

Las empresas lo saben. Argumentan que cuando [las armas] salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50 Las empresas lo saben. Argumentan que cuando [las armas] salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50

Ebrard agregó: "Están hechas para eso (las armas), para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del uso".

Además, el ministro explicó que la demanda busca que los fabricantes compensen al gobierno mexicano por los daños causados por sus "prácticas negligentes", aunque el monto para cubrir dicha exigencia deberá ser determinado en el transcurso del juicio. Sin embargo, el objetivo principal no es tanto económico sino que "se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes".

"La exigencia se basa no solo en las muertes que genera el tráfico ilegal de armas sino en el grave impacto económico que tiene en áreas como seguridad, sanidad, comercio o turismo que, según cálculos citados por el gobierno, podrían ascender a hasta el 1,5% del PIB mexicano", informa la BBC.

"Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune", sostuvo Ebrard.

https://twitter.com/m_ebrard/status/1423007443152474113 Demanda presentada hoy contra fabricantes de armas : pic.twitter.com/lZAu2BzEas — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 4, 2021

Entre las compañías denunciadas se encuentran Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, productores de más del 68% de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, según información incluida en el alegato. Más de 17.000 asesinatos cometidos en 2019 involucraron el uso de armas traficadas ilícitamente desde el país vecino, según datos del gobierno mexicano. "Si no hacemos una demanda de esta naturaleza, si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir teniendo muertos todos los días", concluyó Ebrard.