Medio Oriente en llamas no extintas: La cumbre Netanyahu-Blinken fue en vano

Blinken intenta un alto al fuego que parece no rendir frutos

Tras diez meses ininterrumpidos de fuego cruzado entre Israel y Hamás, ha llegado el momento bisagra para cerrar definitivamente la herida en Gaza, poner un alto al fuego y liberar a los rehenes, así lo clamó este lunes el secretario de Estado de USA, Antony Blinken, en el marco de su novena misión en Medio Oriente.

El presidente de Israel Isaac Herzog agradeció a Antony Blinken por la lealtad de la Casa Blanca en su lucha contra el terrorismo y lamentó los recientes ataques de la Hezbollah contra su población del norte.

Así es como vivimos hoy en día. Estamos rodeados de terrorismo de todos los rincones del mundo y estamos luchando como una nación fuerte y resiliente

No obstante, no hay que mirar con optimismo esperanzador esta nueva visita de Blinken en el Golfo. Es que este encuentro con Netanyahu sucede a días de los fallidos diálogos para el cese al fuego, en Doha, que no contaron con la presencia de Hamás, y marcan las truncas negociaciones desplegadas por USA dada las exigencias de ambos bandos.

Qatar, fue anfitrión de los diálogos y acogió la nueva ronda mediadora el jueves pasado, pero sin la presencia de Hamás. Un nuevo intento fallido para liberar al resto de los rehenes que aún quedan vivos (116) y poner paños fríos a la amenaza de Irán, tras la escalada con el gobierno de Netanyahu.

image.png Novena visita oficial de Antony Blinken a Israel desde el 7 de octubre | FOTO Euronews

"Ir a nuevas negociaciones permite a la ocupación israelí imponer nuevas condiciones y utilizar el laberinto de negociaciones para realizar nuevas masacres", comentó un alto cargo de Hamás, Sami Abu Zuhri, a Reuters, argumentando la decisión de no haber concurrido a la nueva ronda de negociaciones en Doha del jueves

En pocos días, cabe destacar, Egipto acogerá a los mediadores qataríes-estadounideneses-palestinos-israelíes para probar suerte, en medio de los crecientes temores por una guerra regional mucho más amplia tras los asesinatos a los líderes militares de Hamás y Hezbollah (por obra de las FDI).

Ello, claramente, echó más leña al fuego a la actual coyuntura en pie de guerra en Medio Oriente y generó la escalada de la violencia entre Irán y sus milicias yihadistas (hutíes de Yemen, Hezbollah, Hamás, ISIS) contra el gobierno de Netanyahu, aliado de USA.

Hamás se negó a aceptar condiciones de Israel

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo este lunes que su país "está preparado para cualquier amenaza, tanto en la defensa como en el ataque" y además calificó como "muy difíciles" las negociaciones con Hamás sobre la liberación de los rehenes y por un alto al fuego en Gaza.

Fuerte presión militar y fuerte presión política es el camino hacia la liberación de nuestros rehenes

Netanyahu volvió echarle la culpa a Hamás por el fracaso de todos los intentos para un cese de hostilidades, ya que, según él, el movimiento "se mantiene firme en su negativa" y "ni siquiera enviaron a su representante a las negociaciones en Doha".

Por eso la presión debe estar dirigida contra Hamás y [su actual líder, Yahya] Sinwar y no contra el Gobierno de Israel

image.png Benjamín NetanyahuJulia Nikhinson / AP

"Quiero subrayar que estamos manteniendo negociaciones, no dando concesiones. Hay cosas con las que podemos ser flexibles y otras con las que no podemos serlo, e insistimos en ellas. Sabemos distinguir bien estas dos categorías", indicó Netanyahu.

Es que la milicia palestina, Hamás, se viene mostrando escéptica sobre que estas negociaciones puedan realmente dar frutos. De hecho, decidió no ir a Doha el jueves pasado justificándose en que "la ocupación sionista quiere imponer nuevas condiciones y utilizar el laberinto de negociaciones para realizar nuevas masacres".

En esa misma línea, un funcionario de Hamás expresó que el movimiento islamista sunita “continúa sus consultas con los mediadores” y que quiere que se imponga sólo el "Plan Biden".

Hamás quiere que se imponga el plan Biden y no quiere negociar sólo por negociar

image.png

“Tenemos que obligar al gobierno de ocupación [israelí] a que abandone su política, que consiste en prolongar las negociaciones, y a que deje de masacrar a nuestro pueblo”, sentenció.

Como reveló Urgente24, el gobierno de Biden junto con los mediadores egipcios y qataríes propusieron un plan de alto al fuego que incluiría 3 fases, cada una de las cuales duraría 42 días. Pero Israel lo consideró demasiado pretencioso y decidió no pactar.

Fase 1: Tregua, junto con una retirada israelí del corredor de Netzarim que Israel utiliza para dividir el norte y el sur de Gaza.

Fase 2: Cese permanente de las operaciones militares y hostiles y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.

Fase 3: Fin del bloqueo de Gaza.

Dicho esto, varias fuentes al tanto de las negociaciones le han revelado a la agencia AFP que las "nuevas condiciones" de Israel -que Hamás se negó a aceptar- incluyeron: insistencias en mantener sus tropas dentro de Gaza a lo largo de su frontera con Egipto, derechos de veto sobre los prisioneros que iban a ser canjeados y sobre la posibilidad de deportar a algunos presos en lugar de enviarlos de vuelta.

Del otro bando, Hamás exigió "un alto el fuego completo", "una retirada completa" de las FDI en Gaza, "un retorno normal de los desplazados y un acuerdo de intercambio" de presos sin restricciones, algo que del lado israelí fue tildado de una exigencia irrazonable.

Live Blog Post Actualizaciones de la Guerra entre Hamás-Israel Hamás pide una acción a la comunidad internacional contra los ataques israelíes a los trabajadores humanitarios

Manifestantes se congregaron el sábado frente a las casas de funcionarios públicos de Israel, protestando contra el gobierno y pidiendo un acuerdo de rehenes.

Manifestantes se congregaron el sábado frente a las casas de funcionarios públicos de Israel, protestando contra el gobierno y pidiendo un acuerdo de rehenes.

En una manifestación cerca de la base del ejército israelí en Tel Aviv, Einav Zangauker, madre del rehén Matan, dijo: Este es el momento de tomar una decisión: o un acuerdo que salvará vidas y traerá calma, o una guerra regional que nadie quiere y de la que nadie sabe cómo saldremos

El Ministerio de Salud palestino dijo en un comunicado que detectó el primer caso confirmado de polio en la Franja de Gaza, en un bebé de 10 meses que no había recibido ninguna dosis de la vacuna contra la polio.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, pidió el viernes garantías concretas que garanticen pausas humanitarias para poder llevar a cabo una campaña de vacunación contra la polio en Gaza.

El Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamás, dijo que al menos 40.074 palestinos murieron y 92.537 resultaron heridos desde el comienzo de la guerra

murieron y 92.537 resultaron heridos desde el comienzo de la guerra Tractores “trabajan sin parar” para demoler estructuras palestinas en Cisjordania ocupada, dice el ministro ultraortodoxo Ben-Gvir

