Martes 08/11: Complicadísimo escenario para Joe Biden

Obviamente, los demócratas han estado jugando eso tan agresivamente como pueden, desde el fallo de la Corte Suprema a fines de junio. (...)

Donde se vuelve un poco complicado es si echas un vistazo a la boleta genérica: '¿Quiere que los demócratas o los republicanos estén al frente del Congreso?' Cuando se lo pones de esa manera a la gente, recibimos algunas señales contradictorias.

(...) Real Clear Politics, han estado haciendo esto durante 20 años. Su promedio tiene a los republicanos a la cabeza en la boleta genérica por un poco menos de 3 puntos.

(...) Estamos hablando de una situación en la que los republicanos necesitan una ganancia neta de 5 escaños para hacerse con el control de la Cámara. Pero hay una gran pregunta sobre la magnitud potencial. ¿Es algo que simplemente obtienen por un pequeño margen o hay una ola más grande que toma forma? Así que hay algo de suspenso en la boleta genérica en comparación con las encuestas de temas que les estaba mostrando.

Echa un vistazo al campo de batalla del Senado, nuevamente, en azul, los 5 escaños demócratas más vulnerables en rojo, los 5 escaños republicanos más vulnerables. Los republicanos necesitan una ganancia neta de 1 escaño para romper ese empate 50/50 que ahora va a los demócratas debido a la vicepresidenta Kamala Harris. (...)".

El Capitolio tendrá mayoría republicana en la Cámara Alta. El Capitolio, escenario de la puja electoral del marte 08/11.

Descontento demócrata con Biden

En The New York Times, Lisa Lerer, Katie Glueck y Reid J. Epstein:

Los principales funcionarios, legisladores y estrategas demócratas cuestionan abiertamente el discurso y las tácticas de campaña de su partido, lo que refleja una sensación cada vez mayor de que los demócratas no han logrado unirse en torno a un mensaje efectivo con tiempo suficiente para evitar pérdidas importantes en la Cámara y posiblemente derrotas decisivas en la Senado fuertemente disputado. Los principales funcionarios, legisladores y estrategas demócratas cuestionan abiertamente el discurso y las tácticas de campaña de su partido, lo que refleja una sensación cada vez mayor de que los demócratas no han logrado unirse en torno a un mensaje efectivo con tiempo suficiente para evitar pérdidas importantes en la Cámara y posiblemente derrotas decisivas en la Senado fuertemente disputado.

"Las críticas de los demócratas en los últimos días de las elecciones de mitad de período indican una creciente ansiedad a medida que los republicanos atacan la economía y la seguridad pública. Durante semanas, los demócratas han ofrecido su propio caso disperso, acusando a sus oponentes de querer destruir el derecho al aborto, destrozar la red de seguridad social y sacudir los cimientos de la democracia estadounidense.

Sin embargo, mientras el país lucha con los altos precios de la gasolina, la inflación récord y la incertidumbre económica, algunos demócratas ahora reconocen que su enfoque de fregadero de cocina puede ser deficiente.

Incluso entre el coro de bromas, hay poco acuerdo sobre exactamente lo que podría costarle al partido el control del Congreso. En áreas donde la victoria depende de una alta participación de votantes negros, a los demócratas les preocupa no estar movilizando a ese electorado. Otros dicen que se ha prestado demasiada atención al derecho al aborto y muy poca atención a las preocupaciones sobre la delincuencia o el costo de vida. Y en todo el país, los demócratas señalan un mensaje económico inadecuado y una incapacidad para anunciar de manera efectiva sus logros legislativos.

“La verdad es que los demócratas han hecho un mal trabajo al comunicar nuestro enfoque de la economía”, dijo la representante Elissa Slotkin, Demócrata / Michigan, quien se encuentra en una de las contiendas más competitivas de este año. “No tengo idea de si voy a ganar mi elección, va a ser emocionante. Pero si no puede hablar directamente con el bolsillo de las personas y hablar sobre nuestra visión de la economía, solo está teniendo una conversación a medias”.

Slotkin no está sola en sus críticas.

El senador Bernie Sanders, I-Vt., ha hecho sonar las alarmas de que los demócratas están luchando para motivar a los votantes de la clase trabajadora. El expresidente Barack Obama, que está viajando por el país para hacer campaña en algunas de las contiendas más reñidas para el Senado y la gobernación, instó a los demócratas a no ser "matar el rumor" al hacer que la gente se sienta como si estuviera "caminando sobre cáscaras de huevo" cuando se trata de cuestiones como la raza y el género.

Y a varios demócratas prominentes les preocupa que su partido no haya reconocido plenamente el dolor del aumento de los precios, o que haya señalado con el dedo a los republicanos por los costos más altos.

“Si los republicanos van a atacar la inflación, debe volverse hacia ellos y decirles: '¿Qué diablos han hecho?' La respuesta es nada”, dijo el senador Bob Casey, D-Pa. “Y creo que los demócratas deberían hablar más sobre eso”.

Cuando se le preguntó la semana pasada si era demasiado tarde para adoptar ese enfoque, Casey agregó: "Tenemos que apresurarnos y hacerlo rápido".

Si bien muchos de los candidatos al Senado del partido están superando el índice de aprobación bajo el agua del presidente Joe Biden, que está por debajo de su promedio nacional en varios estados clave, los estrategas advierten que hay límites en cuanto a cuánto pueden desafiar los candidatos la gravedad política de este año, sin importar su mensaje.

bidennnn{.jpg Joe Biden provoca descontento entre los demócratas.

Algunos demócratas creen que simplemente se ha acabado el tiempo para cualquier cambio significativo en la estrategia que pueda cambiar la dinámica fundamental de la contienda. Algunos demócratas creen que simplemente se ha acabado el tiempo para cualquier cambio significativo en la estrategia que pueda cambiar la dinámica fundamental de la contienda.

En Wisconsin, el enfoque de las campañas tanto para el Senado como para la gobernación se ha desplazado hacia el crimen después de decenas de millones de dólares en ataques republicanos.

Solo en las últimas semanas los demócratas han tratado de defenderse, promoviendo los esfuerzos del gobernador Tony Evers para dirigir la financiación a las agencias de aplicación de la ley.

“Es tarde en el juego”, dijo David Bowen, asambleísta estatal demócrata de Milwaukee. “Especialmente cuando te atascas en cuál es la estrategia adecuada para usar en algunas de estas carreras”.

En la recta final de la carrera, los principales demócratas, incluidos Biden y Obama, enfatizan las preocupaciones económicas y acusan a los republicanos de querer destruir la red de seguridad social. Al mismo tiempo, están emitiendo severas advertencias sobre las amenazas que algunos republicanos representan para el proceso democrático, con negadores de elecciones en la boleta electoral en contiendas críticas en todo el país.

“Si hubiera un asteroide que se dirigiera hacia la Tierra, va a aterrizar en unas dos semanas, si entraras en el caucus republicano y dijeras: '¿Qué quieres hacer?' Dirían: 'Necesitamos una exención de impuestos para los ricos'”, dijo Obama durante el fin de semana en Wisconsin mientras criticaba al senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin. “Esa es su única política económica”.

Como presidente, Obama vio a su partido sufrir grandes pérdidas a mitad de período. Pero este año, muchos demócratas lo consideran como su sustituto más poderoso con diferencia. El problema, dicen algunos, es que solo hay uno de él.

Barack Obama en un discurso de su gira nacional. Los demócratas intentan que Barack Obama les devuelva la esperanza electoral.

(...) Los demócratas han gastado casi US$ 320 millones en anuncios centrados en el derecho al aborto, más de 10 veces más que los US$ 31 millones que han gastado en anuncios sobre la inflación, según datos de AdImpact, una firma de seguimiento de medios. Han gastado casi US$ 140 millones en anuncios sobre crímenes.

El representante Troy A. Carter Sr., D-La., quien derrotó a un rival de izquierda para ganar una elección especial el año pasado, dijo que le preocupaba que los logros del partido no se estuvieran dando a conocer. Él juzga el mensaje por sus “chicos de la barbería”, quienes, dijo, no han escuchado mucho sobre el trabajo del partido para reducir el costo de la insulina, defender el crédito fiscal por hijos o brindar asistencia a colegios y universidades históricamente negros.

“No hemos hecho un trabajo tan bueno como pudimos o deberíamos comunicarnos con el pueblo estadounidense”, dijo la semana pasada fuera de un evento de campaña en Atlanta para el senador Raphael Warnock, D-Ga. "Lo sé por mis discusiones de barbería".

Otros se hicieron eco de esa preocupación, a quienes les preocupa que los votantes negros no hayan estado lo suficientemente motivados para votar.

“Lo único que me preocupa es la participación de los afroamericanos”, dijo el exgobernador Ed Rendell de Pensilvania. “Me preocupa que no sea tan fuerte como necesitamos”. (...)".

